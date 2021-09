SNSD nije zadovoljan Nacrtom rebalansa budžeta Banjaluke

BANJALUKA - Odbornici SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka nisu zadovoljni predloženim Nacrtom rebalansa budžeta čije je materijale svim političkim partijama uputio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Rekao je ovo danas novinarima Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Dobili smo materijale i nismo zadovoljni prijedlogom Nacrta rebalansa budžeta. Ovo je samovolja jednog pojedinca. Izbačene su stavke pomoći za penzionere, za zdravstvene radnike i on na ovaj način šalje poruku da on nije zainteresovan uopšte za zdravstvene radnike. Donosi se novi model za porodilje, i pitamo što do sada nije isplatio porodiljama ako toliko govori da je veliki suficit", naglasio je Topić. Istakao je da su rebalansom takođe smanjene naknade za boračka udruženja.

"Kada su u pitanju kreditna zaduženja zašto zaduživati grad kada je suficit od 17 miliona KM, a oko šest miliona KM se zadužuje obveznicama", naveo je Topić.

Dodao je da predstavnike mjesnih zajednica na području grada niko ništa nije pitao šta je to njima potrebno.

"Mi ćemo sa predstavnicima svih 57 mjesnih na području grada sutra održati sastanak povodom ovog pitanja. Pozvaćemo gradonačelnika na razgovor u ponedjeljak da pojedinačno razgovaramo o svakoj stavci i onda ćemo tek znati da li ćemo podržati rebalans. To nije neka šteta jer već imamo na snazi budžet grada. Kapitalne investicije su takođe nabacane i kako oni uopšte mogu znati koliko nešto košta, a da nisu uradili projekat. To nema nigdje", kazao je Topić.

Srđan Mijatović, predsjednik ekonomskog savjeta SNSD-a Banjaluka, naveo je da se nije bavio politikama stranaka već samo ciframa.

"Neosporna je činjenica da je došlo do povećanja od 17 miliona KM i to je jedino u čemu se slažem sa Stanivukovićem. Kada se uđe u dublju analizu zna se da je do toga povećanja došlo zahvaljujući suficitu prethodnog gradonačelnika Igora Radojičića, povećanja naplate poreza i grantu Srbije, a ne na uštedama kako on govori. On govori da stručne usluge treba ukinuti i da administracija to odrađuje, a povećao je sredstva za stručne usluge za 730.000 KM. Stanivuković sprovodi politiku pojedinca, a ne svih građana", rekao je Mijatović.

Marinko Umičević, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, istakao je da nije korektno od strane gradonačelnika Stanivukovića da oko rebalansa budžeta niko iz većine nije konsultovan.

"Mi možemo da se volimo ili ne volimo, ali moramo svi raditi u interesu građana i dogovarati se, a ne da se donose neke nelogične odluke. Nemamo načelnike odjeljenja i ovdje se ne zna ništa", naglasio je Umičević.