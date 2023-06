SNSD sa koalicionim partnerima razmatra opoziv Stanivukovića

BANJALUKA - SNSD sa kaoalicionim partnerima razmatra opoziv Draška Stanivukovića, gradonačelnika Banjaluke, rekao je danas Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a na konferenciji za novinare u Skupštini grada Banjaluka.

On je istakao da je u obilasku Gradske uprave dobio primjedbe najmanje 50 zaposlenih radnika koji su od njega tražili da se pokrene opoziv.

"Veliki su zahtjevi građana za opoziv, ali to trebamo odlučiti u razgovoru sa rukovodiocima koalicionih partnera. Vidjećemo do kakvog će dogovora doći", naglasio je Đajić i poručio da je nemoguće da dođe do "Bijeljinskog scenarija", što se tiče opoziva, jer je rekao da su oni ozbiljni ljudi.

Đajić je čestitao Ljubi Ninkoviću na dosadašnjem radu na mjestu predsjednika Skupštine grada Banjaluka.

"Zadovoljni smo kako Ninković do sada radi. Razgovarali smo na temu održavanja sjednica. Evo gradonačelnik je pobjegao sa kolegijuma. Govori da je na službenom putu, a evo gdje se nalazi, uživa dok grad stagnira", kazao je Đajić pokazujući slike Stanivukovića sa saradnicima.

Dodao je da je obišao Gradsku upravu na poziv Ninkovića, te zaključio da je zatekao haos.

"Ne zna se ništa, ljudi su nezadovoljni. Primio je preko 200 ljudi koji nemaju šta raditi i koji Banjaluku koštaju preko šest miliona KM godišnje. Vidjeli smo da kada su poplave bile prije nekoliko dana da je gradonačelnik na moru, sad suša i zmije u centru grada, a on opet na moru. Zahtijevamo da se postave načelnici odjeljenja, a ne potpisnici, to je krivično djelo", poručio je Đajić.

Ninković je istakao da bahato ponašanje Stanivukovića prevazilazi sve granice, te će ponovo sjesti sa koalicionim partnerima kako bi razmotrili temu mogućeg opoziva.

"SNSD nije nikad odustao od ideje za opoziv, mi od početka pričamo na tu temu da Stanivuković ne vodi grad kako treba. Kada i ako napravimo koalicioni sastank biće sve detaljnije i jasnije da li će doći do opoziva", naglasio je Ninković.

Dodao je da je još uvijek zgrožen posljednjim dešavanjima u Banjaluci.

"Toliko priča kako mi bojkotujemo grad, a nije došao na kolegijum. Ja takvu zgroženost nisam doživio u svojih 36 godina života. U petak je obrisao predlagače prijedloga za sjednicu, a ja ponovo pitam, kako da mi znamo čiji je to prijedlog. On napada nas da smo mi ti koji ugrožavamo stanovništvo, a njega nema i govori da je na službenom putu, a na jahtama uživa i oglašava se od tamo", kazao je Ninković.