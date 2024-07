Saša Lazić Medo: Još jednom pozivam da se hitno zakaže sjednica

​BANJALUKA - Još jednom pozivam gradonačelnika Draška Stanivukovića da predsjedniku skupštine pošalje službeni zahtjev za održavanje redovne sjednice Skupštine grada, a uz zahtjev i spisak tačaka dnevnog reda, zajedno sa materijalima, rekao je Saša Lazić Medo, odbornik Narodnog pokreta "Banjaluka zove" u banjalučkoj skupštini.

On je na društvenim mrežama pozvao i predsjednika Skupštine grada Ljubu Ninkovića da, ako se ovo desi, hitno sazove sjednicu Kolegijuma sa prijedlogom termina održavanja Skupštine do kraja jula ili u prvoj sedmici avgusta.

"Ne uraditi to, bilo bi stvarno neodgovorno. Veoma. Ako nismo (a kunemo se svi da jesmo) za redovnu sjednicu, gospodo, dogovorite se bar za još jednu vanrednu ili posebnu, da se konačno uhvatimo u koštac sa trajnim rješavanjem problema vodosnabdijevanja banjalučkih prigradskih naselja, te odradimo možda još nekoliko tačaka od trenutno krucijalne važnosti za život grada. Vi to možete, samo ako hoćete. A morate. Da poštujemo građane, mjesečno bi bila održavana najmanje jedna redovna sjednica, plus eventualno još neka posebna ili vanredna", naglasio je Lazić.

Dodao je da je toliko potrebe za sjednicom, jer je bezbroj problema i neriješenih stvari, ali i zdravih i konstruktivnih inicijativa u ovom gradu.

