Savez penzionera i potomaka podržao Stanivukovića za gradonačelnika Banjaluke

BANJALUKA – PDP-ov kandidat za gradonačelnika Banjaluke Draško Stanivuković potpisao je danas koalicioni sporazum sa Savezom penzionera i potomaka koji su na taj način dali podršku njegovoj kandidaturi za gradonačelnika.

"Penzioneri su proveli radni vijek gradeći ovo društvo, a danas su ugroženi i niskim penzijma, ali i stalnim poskupljenjima. U posljednje četiri godine u Banjaluci je poskupila voda, odvoz smeća, struja... Poskupio je javni prevoz, a upravo su najčešći korisnici istog penzioneri, što je direktan udar na ionako skroman budžet", rekao je Stanivuković prilikom potpisivanja sporazuma.

On je istakao da je moguće obezbijediti besplatan javni prevoz za sve penzionere u Banjaluci.

"Naš Sektor za ekonomska pitanja je izradio ovaj plan, a to će biti tek prvi korak kojim ćemo olakšati život starijoj populaciji. A kada u novembru pobijedimo u Banjaluci, to će biti uvod u pobjedu i na opštim izborima i mogućnost da radimo i na drugim pitanjima, da naši ljudi ne moraju čekaju pošiljke djece i unuka koji su otišli u inostranstvo, nego da žive normalnim životom, kako zaslužuju. To su suštinske promjene koje želimo, možemo i hoćemo da napravimo, umjesto ovih kozmetičkih uljepšavanja stvarnosti koje pravi ova vlast", istakao je Stanivuković.

Stanivuković je dodao da aktuelni gradonačelnik nije pokazao ni hrabrost, ni odvažnost za suštinske promjene, niti da se suprotstavi poskupljenjima, otimanjima zemljišta, vaučera i drugih stvari na koje se građani žale.

"Mi imamo i hrabrost i odvažnost i pokazali smo ih. A tek ćemo ih pokazati nakon pobjede, spremni da se suočimo sa suštinskim problemima i rješavamo ih", zaključio je Sranivuković.

Dragutin Ilić, predsjednik Saveza penzionera i potomaka rekao je da o građanima, a posebno penzionerima, niko ne vodi računa.

"Ovi nečasni ljudi koji vode grad i Republiku skoncentrisani su samo na svoje stranačke i kriminalne strukture koje samo gledaju kako će građanima uvući ruku u džep i uvećati svoje bogastvo", rekao je.

On je dodao da penzioneri nisu balast, nego ljudi koji su čitavog života sticali znanje, iskustvo i mudrost i još mogu pozitivno uticati na tokove u društvu.

"To je Draško Stanivuković prepoznao, a mi smo odlučili da te osobine ujedinimo i sa znanjem, snagom, energijom, odlučnošću koje gospodin Stanivuković iskazuje. Zato stojimo uz njega", rekao je Ilić.

Generalni sekretar PDP-a, Milko Grmuša, rekao je da, kada su ranije predstavnici penzionera i politike potpisivali koalicione sporazume, sve se svodilo na to da dva ili tri čovjeka iz kategorije penzionera dobiju ličnu korist, što je odgovaralo i političarima:

"Nama su ovi ljudi prišli i rekli da ne žele da uzimaju ništa za sebe, nego žele da tri generacije u Banjaluci, a prije svega njihovi unuci, mogu da žive u ovom gradu od svog znanja i rada. Oni su podržali Draška Stanivukovića, ne zbog sebe, Dragutina Ilića, ne ni zbog samog Draška ili PDP-a, nego zbog dvjesta hiljada Banjalučana od kojih mnogi razmišljaju kako da odu odavde", rekao je Grmuša.