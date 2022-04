Savić Banjac: Novca za hranu vrtićima mora biti

BANJALUKA - Mirna Savić Banjac, savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku, za "Nezavisne" je istakla da su problemi sa kojima se suočava JU "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" vezani za ugovore koji su ranije sklopljeni, a zbog kojih se sada dešavaju ovakve stvari.

"S obzirom na to da su namirnice poskupile, očekivano je da će doći do poskupljenja cijena hrane. Do grada je da obezbijedi dodatni budžet u slučaju poskupljenje namirnica ili drugih potreba neophodnih za funkcionisanje vrtića", rekla je Savić Banjac.

Dodaje da je grad spreman da odradi svoj dio posla i isplati fakture po većim cijenama, te da novca za ove potrebe mora biti.

"Međutim, sva druga odgovornost je vezana za vrstu ugovora koja je potpisana i grad nema nadležnosti da se bavi potpisanim ugovorima JU 'Centr za predškolsko vaspitanje i obrazovanje", rekla je Savić Banjac.