Šibarević: Mladim bračnim parovima dodijeliti imanja na selima

BANJALUKA - Svi smo svjesni da mladi ljudi masovno napuštaju naše prostore, odlaze kompletne porodice u inostranstvo, i to je alarmantan znak da moramo hitno djelovati. Jedna od ključnih mjera mogla bi biti izrada strategije koja će pomoći mladima da ostanu na selu, rekao je potpredsjednik GO DEMOS Banjaluka Nenad Šibarević.

Prema njegovim riječima, u ovaj proces moraju biti uključeni kako grad Banjaluka, tako i Vlada Republike Srpske.

U ovoj strategiji se moraju naći konkretne stvari kako bi mladi imali želju da ostanu u Srpskoj.

"Jedan od prvih koraka bi mogao biti i to da Grad i Vlada otkupe napuštena seoska imanja i dodijeli ih mladim bračnim parovima koji žele da se bave poljoprivredom. Zatim, bitno je da se obezbijedi početni kapital za ove parove. Mladim bračnim parovima do 30 godina starosti treba dodijeliti 30.000 KM nepovratnih sredstava, dok parovima do 40 godina treba dodijeliti 20.000 KM", kaže Šibarević.

Ističe da bi ovo sigurno uticalo da se veliki broj mladih ljudi vrati na selo i tako ožive napuštena imanja. Tako bi i proizvodnja zdrave hrana bila prioritet.

Šibarević smatra i da bi Grad Banjaluka i Vlada RS morali povećati izdvajanja za podsticajna sredstva u poljoprivredi.

Neophodno je da se isplata podsticajnih sredstava obezbijedi do 1. aprila, a ne kao do sada, da se ta sredstva isplaćuju u decembru.

"Svjedoci smo da se Skupština grada i odbornici u prethodne tri i po godine nisu bavili pitanjem poljoprivredom i selima, što je nedopustivo i nezabilježeno", tvrdi Šibarević.

On predlaže i da se uvede i porez za domaćinstva koja ne obrađuju zemlju i dozvoljavaju njeno propadanje, a moglo bi biti od značaja. Takođe, potrebno je formirati poljoprivredne zadruge koje bi se bavile otkupom viška poljoprivrednih proizvoda.

"Sve ove mjere bi trebalo objediniti u jedinstvenu Strategiju razvoja poljoprivrede i sela, koju moramo hitno izraditi i sprovesti na svim nivoima", kaže Nenad Šibarević.

