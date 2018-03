Sistem za izdavanje ličnih dokumenata proradio, građani na ivici živaca

BANJALUKA - Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) kazali su danas da je sistem za izdavanje dokumenata proradio nakon tehničkih problema proteklih dana, ali nam je danas u šalter-sali u Banjaluci na licu mjesta rečeno da sistem za lične karte još ne radi, dok su, kako su rekli, sistemi za izdavanje ostalih dokumenata u funkciji.

Šalter-sala za izdavanje dokumenata je, kako se uvjerio novinar "Nezavisnih", bila prepuna.

"Već su me jednom vratili za ličnu kartu, a kada sam došao nakon dva sata ponovo su mi rekli da dođem za dva sata, jer sistem nikako da im proradi. Dolazim izdaleka i zaista mi nije do čekanja i do stalnih dolazaka", rekao je jedan građanin.

Građanin koji je došao da registruje vozilo kazao je da je ovaj sistem napokon proradio, ali da od silne gužve ljudi jedva stižu na red.

Iz IDDEEA su saopštili da sistem za izdavanje dokumenata usljed tehničkih problema nije bio u funkciji od petka.

"Tehnički sektor IDDEEA je u dane vikenda kontinuirano preduzimao sve aktivnosti s ciljem uspostavljanja rada sistema, što se u ponedjeljak u jutarnjim satima i desilo", rekli su juče u IDDEEA.

Danica Gnjatović, portparol MUP-a RS, rekla je za Srnu da na lokacijama naizmjenično rade različiti šalteri za zaprimanje zahtjeva i za izdavanje ličnih dokumenata.

"Pozivamo građane da budu strpljivi prilikom čekanja na lokacijama za izdavanje dokumenata, te da prije dolaska provjere status dokumenta", apelovala je ona.