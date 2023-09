Sjednica Skupštine grada pomjerena: Na čekanju važna pitanja za Banjaluku

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja je trebalo da bude održana danas 15. septembra, pomjerena je za ponedjeljak, 18. septembar.

Potvrdio je ovo i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je izrazio zadovoljstvo što je uvažen njegov apel da sjednica ne bude održana na dan kada Srbija i Srpska obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

“Drago mi je što je moj apel za pomjeranje sutrašnje sjednice urodio plodom i što sjednica neće biti održana na dan nacionalnog praznika. Kontaktirao me Ljubo Ninkovič, predsjednik Skupštine grada i obavijestio da će skupštinsko zasjedanje biti održano u ponedjeljak”, poručio je Stanivuković.

On je izrazio nadu da će rukovodstvo Skupštine grada do ponedjeljka, razmotriti i prijedlog da se u dnevni red uvrsti i rješavanje pitanja besplatnog gradskog prevoza za članove porodica sa četvoro i više djece i penzionera, jer je to, kako je istakao, zaista važno pitanje koje se mora riješiti na ovoj sjednici.