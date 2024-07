Sjednica banjalučke Skupštine završena bez usvojenog dnevnog reda

BANJALUKA - Sjednica banjalučke Skupštine završena je bez usvojenog dnevnog reda. Među brojnim tačkama, nalazio se i problem vodosnabdijevanja.

Dok gradonačelnik Banjaluke jedini izlaz vidi u novom višemilionskom kreditnom zaduženju, skupštinska većina zalaže se za rebalans i rješenje u vidu postojećih sredstava.

Naglašavaju da su kategorično protiv novog kreditnog zaduženja za već prezaduženu Banjaluku, dok se postojeća sredstva rasipaju na bespotrebne dekorativne projekte.

"Danas je na dnevnom redu prijedlog ulaganja od 10 miliona maraka, da se to riješi. Tek onda kada se to riješi, to je sistemsko rješenje, sve drugo je prazna priča i ne može biti", rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković da nije protiv realizacije projekata kojim bi se riješili problemi vodosnabdijevanja u gradu, nego da je protiv zaduženja.

"To se moglo riješiti rebalansom budžeta, ali gradonačelnik to nije htio. Osim toga, nismo dobili ni stručnu procjenu šta sve treba uraditi kako bi se problemi riješili", rekao je Ninković, prenosi RTRS.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.