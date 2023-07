Sjednica u Gradskoj upravi Banjaluka: Sve mjesne zajednice će dobiti vodu

BANJALUKA - Komisija za stambeno komunalne i poslove saobraćaja Skupštine grada Banjaluka održala je danas sjednicu o temi vodosnabdijevanja u Banjaluci, kojoj su prisustvovali i predstavnici banjalučkih mjesih zajednica koje imaju problem sa neredovnim vodosnabdijevanjem, dok predstavnici "Vodovoda" nisu došli.

Na ovom sastanku odlučeno je da će sve mjesne zajednice dobiti vodu za dan ili dva.

Zoran Popović, predsjednik Komisije za stambeno komunalne i poslove saobraćaja Skupštine grada, istakao je da u zadnjih nekoliko dana postoji problem sa vodosnabdijevanjem, te je odlučio da održi sjednicu.

"Nismo zadovoljni ovim sastankom jer nisu prisustvovali predstavnici Vodovoda. Očekivao sam da će oni doći kako bi nam objasnili situaciju i kako bi razgovarali o rješavanju problema" , rekao je on.

Bojan Pećanac, odbornik SNSD-a, istakao je da su najugroženiji Donja Kola i Dagočaj, gdje su održani i protesti.

"Zanima me koji su to problemi i ako smo imali probleme prošle godine zašto ništa nismo uradili da se isto ne ponovi i ove godine. Najavljeni su i večeras protesti u Dragočaju te pozivam sve da dođu", rekao je on, te dodao da je potrebno održati sjednicu Štaba za vanredne situacije.

Navodi da prema informacijama koje je čuo danas, više neće biti problema sa vodosnabdijevanjem u Dragočaju.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Donja Kola Srđan Ćutković, istakao je da već nekoliko dana nemaju vodu, a sa današnjeg sastanka je zaključeno da će voda doći sutra.

“Ovo je 21 vijek, a ako voda ne dođe za dan dva kao što je rečeno, održaćemo proteste”, rekao je on.

Marko Marić, predsjednik Savjeta MZ Dragočaj, istakao je da već sedam dana nemaju vodu, a plan je da podignu sva potkozarska sela te da održe proteste.

“Mi nismo imali problema sa vodisnabdijevanjem od 2014. kada je izgrađen bazen, pa do prošle godine”, kazao je on, te je dodao da mu je žao što nisu došli predstavnici "Vodovoda".

Boriša Mandić, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, je istakao na sastanku da postoji problem od 2019. godine.

"Piskavica je 2019. prema informacijama koje sam dobio imala direktnu cijev iz fabrike vode, a problemi su nastali kada je cijev presječena i preusmjereno sa Tunjica, te se sada snabdijeva sa bazena u Tunjicama, a to toga nije trebalo doći. Mi ćemo ispitati ovu informaciju", kazao je Mandić.

Popović je na ovo istakao da nije dolazilo do preusmjeravanja, te da ovo nije tema sastanka, već kako riješiti problem sa vodom.

Iz preduzeća "Vodovod", "Nezavisnim novinama" su kazali da na ovaj sastanak nisu pozvani.