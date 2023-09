Škola u Adi počinje sa nastavom, naziv "Kosovo i Metohija" ostaje

BANJALUKA – Novootvorena škola u Adi zvaće se "Kosovo i Metohija" kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, iako je juče bilo ometanja pri postavljanju naziva škole.

"Iako je riječ o područnoj devetogodišnjoj školi, za početak će tamo nastavu slušati samo razredna nastava, učenici od prvog do petog razreda, dok će o tačnom broju učenika javnost biti obaviještena na dan zvaničnog otvaranja", kazao je Stanivuković.

Ističe da dan otvaranja prilagoditi rukovodstvu Srbije, jer danas je i tamo početak školske godine.

"Svi znamo da je moja namjera bila da se ta škola zove Osnovna škola 'Kosovo i Metohija', i da je to usaglašeno sa Srbijom koja je dala novčana sredstva, za koja smo neizmjerno zahvalni. To je trebala da bude centralna škola sa devet razreda, ali politika je uplela prste, i pošto sam ja Draško, uvijek je 'dajte da mu nešto ne date'. Na kraju su donijeli odluku da to bude područna, a ne centralna škola, i ja sam shvatio da je za građane ključno da to bude devetorazredna škola. Bio sam spreman na tu vrstu kompromisa i usaglašeno je da to bude područna, devetorazredno škola 'Vuk Stefanović Karadžić', a da se područno odjeljenje zove 'Kosovo i Metohija', i to postoji i u drugim gradovima u opštinama, da centralna škola nosi jedan naziv, a za područnu se, zbog specifičnosti, donatora, od toga kako je građena ili lokacija gdje se nalazi il u čast nekome, dodjeljuje još jedan naziv", objašnjava Stanivuković.

Ističe da je juče, kada je krenulo postavljanje naziva škole, dobio informaciju da direktorica OŠ "Vuk Stefanović Karadžić" ne dozvoljava postavljanje novog naziva škole.

"Bio sam na licu mjesta, direktorica kaže mora škola da nosi naziv centralne škole. I to nije sporno, pisaće i taj naziv, pripremili smo table, sve je objašnjeno. Međutim, ona je tvrdila da je komunicirala sa resornim ministarstvom i da se ne može tako zvati. Međutim, vlasnik ove škole je Banjaluka, i moj nalog za postavljnje naziva se mora poslušati, a ja sam simbolično stavio prvo slovo", kazao je Stanivuković.

Ističe da su đaci danas preuzeli rasporede u centralnoj školi, a da će od ponedjeljka ići u područnu školu normalno.

"Očekujemo naredne sedmice rukovodstvo Srbije, i kabinet predsjednika Srbije, pa ćemo sa svima da obiđemo školu za koju sam se lično uvjerio da je jedan od najljepših objekata koji sam u životu vidio", zaključio je Stanivuković.