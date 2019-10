Skrivene kamere u Banjaluci, pogledajte kako nastaju divlje deponije

BANJALUKA - Komunalna policija grada Banjaluka pokrenuće ovih dana prve postupke za nepropisno odlaganje otpada protiv nesavjesnih pojedinaca koji su ovih dana, uz pomoć skrivenih kamera, snimljeni u nepropisnom odlaganju otpada.

S ciljem suzbijanja masovno izražene pojave da se uz kontejnere formiraju divlje deponije, u proteklih nekoliko dana na više lokacija na širem gradskom području, kao i u užem gradskom jezgru, instalirani su skrivene video kamere.

“Bili smo primorani na ovaj korak, jer je ova pojava u posljednje vrijeme uzela maha. Naš cilj, međutim, nije puko kažnjavanje, nego da, izazivajući strah da ne budu snimljeni, odvratimo naše sugrađane da otpad ne bacaju tamo gdje mu nije mjesto. Iz tog razloga, kamere će konstantno, iz dana u dan, biti premještane na nove lokacije kako bi pokrili što veće područje”, ističe Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove.

Prema njegovim riječima, na snimcima, koje je kamerama “uhvatila” proteklih dana, jasno se vide pojedinci koji bacaju smeće i stvaraju divlje deponije, ali i pojedinci koji vlastitim ili službenim vozilima dovoze otpad.

“Sve naše akcije i molbe da se smeće ne baca na mjestima koja nisu za to predviđena, nažalost, pokazala su da nisu dovoljna za pojedince, pa smo bili prinuđeni da na ovaj način branimo naš grad od nedogovornih”, ističe Bilčar.

On je ukazao da se uz kontejnere, po njihovoj statistici, najčešće lageruje građevinski otpad, gume, dijelovi mašina, dijelovi auta, stari namještaj i bijela tehnika.

Kamere su za sada postavljene na nekoliko kritičnih mjesta na više lokacija u gradu. Ovaj sistem će, kako je planirano, u dogledno vrijeme biti proširen dodatnim kamerama kako bi se se „pokrilo“ što više kritičnih tačaka u gradu.

Prvi snimci i fotografije proslijeđene su Komunalnoj policiji na dalji postupak.

“Utvrdićemo one koji krše sva pravila i neporopisno odlažu otpad i protiv njih povesti postupak”, kažu u Komunalnoj policiji.

Zbog nepropisnog odlaganja otpada, građani, kao fizička lica, mogu biti kažnjeni sa 100 do 1.000 KM, samostalni preduzetnici sa 200 do 1.000 KM, odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM i pravna lica od 500 do 7.000 KM.

Neke od snimaka sa kamera pogledajte OVDJE.