Skupštinska većina: Došli smo da pitamo Stanivukovića gdje je potrošio milione

BANJALUKA - Nezadovoljni radom gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i time što nemaju dostavljen Prijedlog budžeta za 2024, kao ni Rebalans budžeta za 2023. godinu, okupili su se ispred Gradske uprave Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka i koalicioni partneri.

Upitali su ovom prilikom gradonačelnika Stanivukovića "gdje je ove godine potrošio silne milione mimo gradskog budžeta, a koji su usvojili odbornici u Skupštini grada i da li je istina da je te milione trošio tamo gdje on lično ima korist".

“Došli smo da pitamo Draška Stanivukovića gdje je ove godine potrošio silne milione mimo gradskog budžeta koji su usvojili odbornici i da li je istina da je te milione trošio tamo gdje ima korist”, kazao je Đajić.

Prema njegovim riječima, SNSD-u je prihvatljivo sve što se odnosi na razvoj Banjaluke, ali da se radi transparentno i da se zna gdje se troše pare.

“Mi imamo još sedam dana do kraja godine i ne znamo šta je s rebalansom, te za šta će nam kredit. Ovo je prvi put da neko hoće rebalans i kredit. Gdje će trošiti pare? Gdje će otići novac od kredita? Ako se radi samo o interesu gradonačelnika to ne prihvatamo, nama je stalo do razvoja grada i interesa građana. Stanivuković je najveća štetočina u gradu”, rekao je Đajić.

Neven Stanić, šef kluba Ujedinjene Srpske, kazao je kako odbornici nemaju materijal i informacije kako bi razmatrali bilo šta po pitanju kredita i rebalansa.

"Nedovoljna ulaganja na seoskom području, milion i 300 predviđeno za poljoprivredu od toga skoro ništa realizovano. Vrlo sporo se radilo na vodovodnoj mreži. Apel DEMOSA će biti za narednu godinu da se izdvajaju značajnija sredstva za pomenuto", kazao je Boran Bosančić, šef Kluba odbornika DEMOS-a.

On se usaglasio sa Stanićem kada je riječ o rebalansu i kreditu pa je kazao da je vrlo teško govoriti o kreditu jer odbornici i dalje nemaju sve neophodne materijale kako bi raspravljali o kreditu i rebalansu.

Velibor Stanić, šef Kluba odbornika Socijalističke partije je kazao da se traži rebalans i kreditno zaduženje, a prije nekoliko mjeseci su odobrili kredit za Akvanu.

“Taj kredit ni danas nije realizovan. Zanima nas zašto iz kredita nisu sredstvima izmirili dugove kada govorimo o Akvali", kazao je on.

Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine grada, ističe da nije protiv razvoja grada.

“Ja bih bio najsretniji da je budžet još veći. Ko god plasira priču da je koalicija protiv razvoja grada, griješi. Od saobraćajnicama, režimu, mostovima i svemu što radi gradonačelnik na svoju ruku nema ni u jednom planskom dokumentu. Rebalans nismo vidjeli, a gradonačelnik je tražio vanrednu sjednicu bez rebalansa samo sa jednom tračkom gdje bi govorili samo o kreditu. Kredit nije problem i u svakom poslovanju se traži. Zašto se sada traži kredit za socijalna davanja ako su ista davanja izdvojena? Gradonačelnik tek sada vidi posljedice svoje populističke politike. Ko ga je tjerao da priključak za vodu bude besplatan, time je načinjena šteta Vodovodu u iznosu od tri miliona", kazao je on.

