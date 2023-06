Skupštinska većina složno, ali oprezno ide u opoziv Draška Stanivukovića

BANJALUKA - Stranke koje čine većinu u banjalučkoj Skupštini podržale bi inicijativu za opoziv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, a koju su, podsjetimo, predstavnici Gradskog odbora SNSD-a ponovo vratili na dnevni red sredinom prošle sedmice.

Uz poruku da ovom pitanju ipak treba pristupiti sa oprezom i sa detaljnom analizom, kako eventualni opoziv ne bi propao, iz redova vladajućih naglašavaju da nisu zadovoljni radom gradonačelnika, a sudeći po stavovima odbornika koji nisu dio skupštinske većine, nezadovoljstva ima i među njima.

Ono što je sigurno, odluka da li će se ići u referendum za Stanivukovićev opoziv, biće donesena na sastanku koalicije, najavili su Vlado Đajić, predsjednik GO SNSD-a Banjaluka, i Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada.

"SNSD nije nikad odustao od ideje za opoziv, mi od početka pričamo na tu temu da Stanivuković ne vodi grad kako treba. Kada i ako napravimo koalicioni sastanak, biće sve detaljnije i jasnije da li će doći do opoziva", naglasio je Ninković, dok je Đajić dodao da je razgovarao sa više od 50 radnika Gradske uprave koji su od njega tražili da pokrene opoziv.

Odgovarajući na prozivke, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je čelnicima SNSD-a da "već jednom sakupe hrabrost" i krenu u opoziv.

"Đajić, politička kukavica! Godinu i po dana govorite o opozivu, a ne možete smoći hrabrosti da ga započnete. Učinite taj korak već jednom ili stanite na moju crtu kao protivkandidat, pa da i vi postanete politička prošlost", napisao je Stanivuković.

Podrška Đajiću nije upitna od strane Demosa, to za "Nezavisne novine" tvrdi Boran Bosančić, predsjednik Gradskog odbora ove stranke. Ipak, kako ističe, konačna odluka biće donesena na sjednici ovog odbora.

"Našu podršku će imati gospodin Đajić, ali kada je u pitanju opoziv, treba biti oprezan i mislim da ne treba srljati. To treba da bude ozbiljno pitanje, da se ne dođe do situacije da opoziv ne uspije", objasnio je on te dodao da nije zadovoljan radom gradonačelnika.

Saša Kondić, odbornik SPS, rekao je za "Nezavisne novine", da smatra kako treba ići u opoziv i raspuštanje Skupštine.

"Treba ići sve ponovo, vanredne izbore za Skupštinu i za gradonačelnika, te da onda ili gradonačelnik ima svoju većinu, ili da većina ima svog gradonačelnika", rekao je on te dodao da jeste zadovoljan radom gradonačelnika, ali ne i radom Skupštine.

Sa druge strane, Nikola Vukčević, odbornik Socijalističke partije, potvrdio je da će i oni sačekati koalicioni sastanak o pitanju opoziva, ali i da gradonačelnik nema njihovu podršku.

Koalicioni sastanak i zajedničku odluku sačekaće i Ujedinjena Srpska.

"Što se tiče rada gradonačelnika, uvijek može bolje, treba da usaglašavamo politike i niko nije najpametniji. Nisam zadovoljan zato što se odluke donose jednostrano, a odbornici se ne cijene, a oni su najbitnija karika", rekao je Neven Stanić, šef Kluba odbornik US.

PDP stoji uz Stanivukovića, a Dragan Milanović, šef Odborničkog kluba ove stranke, takođe je pozvao SNSD da sa koalicionim partnerima pokrene opoziv.

"Ogromna pitanja čekaju, a oni pronalaze izgovore za neodržavane sjednice", kaže on.

Dijana Ješić, odbornica Narodnog fronta, rekla je da ne vjeruje da će SNSD dovesti do kraja opoziv, jer je previše stvari u kojima međusobno sarađuju te da je ovo još jedna predstava za narod.

"Što se tiče rada gradonačelnika, dobre stvari su: subvencija vrtića, besplatni udžbenici, legalizacija, rješavanje imovinsko-pravnih problema i slično, a loše su: sva netransparentna trošenja budžetskog novca", pojasnila je ona.

Saša Lazić, samostalni odbornik, kazao je za "Nezavisne novine" da SNSD nikakvo pitanje nije pokrenuo te da oni samo stidljivo šuškaju o tome.

"Većim dijelom nisam zadovoljan stanjem u Banjaluci, pa tako ni radom Gradske uprave i gradonačelnika", rekao je Lazić, te dodao da opoziv, kao potencijalni vid izbora i u smislu ocjene dosadašnjeg rada od strane građana, nikad nije loša varijanta."