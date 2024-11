Skupštinska većina u Banjaluci ni na pomolu

BANJALUKA - Nakon konsultacija koje je obavio sa osam političkih subjekata koji će u novom sazivu Skupštine grada Banjaluka imati odbornike, Draško Stanivuković, gradonačelnik najvećeg grada u Srpskoj poručio je da mu je drago što je imao priliku da razgovara sa svima osim sa Pokretom Za pravdu i red koji se nisu odazvali.

Ipak, jasno je da od skupštinske većine koju priželjkuje Stanivuković zasad nema ništa, jer na pitanja o ovoj temi, gradonačelnik je odgovorio riječima da je to tačka koju je ostavio za kraj svih razgovora.

Međutim, priznao je da je dio stranaka već izašao sa stavom da li bi želio biti dio njegove većine, ali nije otkrio o kome se radi.

"Skupštinska većina je posljednja tačka konsultacija. Prve teme bile su da nađemo makar najmanja zajednička programska načela, odnosno fokus konsultacija mi je bio da nađemo onaj najmanji zajednički sadržilac oko kog svaka politička stranka ima saglasnost. To su vrtići, vodosnabdijevanje, kolektor, javne garaže, poslovna zona... To je ono najmanje i računajte da to odmah pokrećemo kroz budžete, rebalanse, plan kapitalnih investicija. Kada vidimo da toga ima, onda se tu rađa povjerenje, mislim da je to dobar temelj za većinu. Kao gradonačelnik sam za formiranje većine, i ostavio sam prostor svakoj političkoj organizaciji da se izjasni u skorije vrijeme. Neko se po pitanju većine već izjasnio, neko nije. Ostavićemo to vremenu", poručio je Stanivuković.

Naglasio je da u naredne četiri godine želi da posveti reformama.

"Reforme zahtijevaju da imate političku snagu. To znači da sa nekim ljudima danas i u naredne dvije godine moramo da donesemo teške odluke i rezove koji nekada nisu prijatni, pa da se rezultati vide u dvije godine kasnije. Ali to možete ako imate snagu u Skupštini grada. Razmišljamo o tome, ali traju razgovori. Nemam zabluda da se priča oko većine može završiti u mjesec ili dva ili tri, ali mi je važno da sve stranke u meni mogu vidjeti domaćina i prijatelja", kazao je Stanivuković.

Na pitanje na koliko odbornika može računati uz PDP-ovih sedam, Stanivuković je kazaoda je u prethodne dvije godine sarađivao i sa strankama koje dolaze iz vladajuće većine kada je u pitanju realizacije nekih projekata.

"Mnoge političke organizacije iz većine su vidjeli da se sa mnom može raditi. Kod svih stranaka trenutno ne vidim otpor za saradnju i čak sam stekao utisak da je svako od političkih organizacija ili se umorio ili prezreo one stvari koje smo imali u prethodne četiri godine. Mislim da više nijednom pojedincu ili političkoj organizaciji, neću reći svima, da ostavimo rezervu, nije u cilju da bude otpora i napetosti kao u prethodnom periodu. Niko više ne želi da ide u tu avanturu da odbija kolektor, vodu. Niko neće da nosi taj teret odbijanja i to je ogroman korak da idemo naprijed. E sad da li će to biti dovoljno da se napravi neka većina, ostaje da se vidimo", poručio je Stanivuković.

Kao problem u eventualnom formiranju većine, on navodi i to što većina stranaka koja je spremna da radi, ima teret koalicija na nivou Republike Srpske.

"Nije isto da jedna politička organizacija pravi većinu ovdje u Banjaluci ili kad to uradi uz dužno poštovanje u Šekovićima ili Bratuncu, jer to toliko ne utiče na republički nivo. Ali možda su i tu stvari sazrele. Ja nisam niti ću biti neprijatelj Vlade RS niti rukovodstvu, ni pojedinačno institucijama. Kada kritikujem i pozivam za izgradnju Centralnog spomen-obilježja ili RUGIP oko Sportske gimnazije, to radim u trenutku dok se to ne riješi. Nakon toga ne pada mi na pamet da izmišljam neke stvari da bih kritikovao", naveo je Stanivuković.

