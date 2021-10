Skupštinska većina za projekte ali protiv zaduživanja

BANJALUKA - Odbornici su zasjedanje nastavili raspravom o prijedlogu emisije obveznica u iznosu od šest miliona KM, a iz diskusije je vidljivo da većina u Skupštini ne podržava ovo zaduženje.

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da su sredstvima iz emisije obveznica predviđena modernizacija glavnih saobraćajnica kroz naselja Kuljani i Debeljaci, za šta je predviđeno po milion KM,

"Slično se radilo i prethodnih godina, poput puta Petrićavac-Motike. Tada su sredstva obezbijeđena po kamatnoj stopi od 4,5 odsto, a naš prijedlog je da se ova sredstva obezbijede po povoljnijim uslovima, po kamatnoj stopi od četiri odsto", kazao je Stanivuković.

On je pozvao odbornike da podrže emisiju obveznica, pomenuvši period od 2017. do 2020. godine kada je zabilježeno povećanje budžetskog okvira, sa 142 na 148 miliona KM, pa se uprkos suficitu išlo na dvije emisije obveznica, jedne od šest, druge od 12 miliona KM plus zaduženje kod EBRD-a u iznosu od 35 miliona KM.

Stanivuković je izjavio da je osim saobraćajnica u Kuljanima i Debeljacima, planirano da se putem emisije obveznica nastavi izgradnja puta Petrićevac-Motike, koji je započela prethodna administracija.

"Cilj je da završimo i Šargovac i produžimo dionicu puta u Priječanima, kao i ambulantu u Dragočaju, za koju imamo projektnu dokumentaciju i riješene imovinsko-pravne odnose. Emisijom obveznica planirana je i izgradnja sportskog centra na Laušu, za koji je dio sredstava izdvojila Srbija", naveo je Stanivuković.

Odbornici većine su poručili da nisu protiv realizacije ovih projekata, ali da se to ne treba realizovati putem novog zaduženja.

Dragoslav Topić, šef Kluba odobrnika SNSD-a, rekao je da neće da prihvati zaduženje.

"Sva zaduženja ste prije uvijek napadali, a sada ih vi zagovarate. Razlika između ovih i ranijih zaduženja je što imate u gradskoj kasi 17 miliona KM koje ne znate da potrošite. Ne dozvoljavamo da grad bankrotira", naglasio je Topić.

Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada, istakao je da se ti projekti mogu finasirati iz sredstava koja se nalaze u budžetu.

"Ne bojkotujemo te projekte samo zato što se ne slažemo sa emisijom obveznica. Hoćemo da se oni realizuju, ali iz dodatnih sredstva u budžetu kojih ima, a evo rebalansom je to 17 miliona KM", naveo je Ilić.

Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske, smatra da je sve urađeno bez plana i analize.

"Dvije osobe su sjele i rekle hoću ovo ili ono. Nigdje se ne vidi koliko će šta koštati. Neću da se misli da ja ne podržavam projekte, ali moje mišljenje je da se oni mogu realizovati na drugi način", pojasnio je Stanić.

Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a, istakao je da podržava sve projekte, ali ne podržava zaduženje.

"Pa asfaltne baze se gase 15. novembra, a pale se tek 15.marta iduće godine. Čemu zaduženje toliko ranije kad se ništa ne može raditi? Idemo dosta mjeseci ranije sa tim i ukoliko se zadužimo gubimo najmanje 180.000 KM na ništa. To su činjenice", naveo je Amidžić.

U ovom nastavku zasjedanja pred odbornicima će se naći i niz drugih važnih tačaka, kao što su Nacrt Urbanističkog plana Banjaluke, preporuke o korištenju ćirilice, odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada u periodu od 2021. do 2023. godine, Odluka o smanjenju plate funkcionerima, imenovanju Tima za izradu Strategije demografskog razvoja i mnoge druge.