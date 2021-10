Smijenjena dva komunalna policajca u Banjaluci

​BANJALUKA - Zbog kršenja radnih dužnosti i davanja lažnog izvještaja o kontroli lica u izolaciji, dva radnika Komunalne policije neće više obavljati ove poslove, naveli su iz Gradske uprave.

Dodali su da je konstatovano da ovi radnici nisu izvršili nadzor nad provođenjem mjera kućne izolacije lica kojeg su bili dužni iskontrolisati 14. oktobra 2021. godine, jer kako je ustanovljeno – lice koje je trebalo da kontrolišu niti se nalazi na adresi koju su komunalni policijaci naveli u svojoj pismenoj izjavi o navodno obavljenoj kontroli, niti se moglo javiti na broj mobilnog telefona koji su komunalni policajci naveli s obzirom na to da taj broj pripada nekom drugom licu.

"Naime, naknadnim kontroloma poštovanja mjera kućne izolacije istog lica, koje su 15. i 16. oktobra obavili drugi komunalni policajci, dolaskom na prijavljenu adresu nisu mogli pronaći lice u izolaciji, a pozivom na navedni telefonski broj ustanovljeno je da broj ne pripada tom licu", istakli su iz Gradske uprave.

Prema njihovim riječima, dodatnim provjerama došlo se do prave adrese i broja telefona ovog lica te je 16. oktobra dolaskom na adresu – to lice na pitanje koliko puta su ga pripadnici komunalne policije obišli radi provjere poštovanja mjera izolacije, odgovorilo da ga do tada nisu obilazili komunalni policajci.

"Iz toga se može zaključiti da 14. oktobra dva radnika Komunalne policije nisu ni obavila kontrolu ovog lica, te da su dali lažnu pismenu izjavu o navodnoj obavljenoj kontroli, čime su prekršili radne obaveze i odgovornosti", naglasili su iz Gradske uprave.