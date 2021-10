Sportska dvorana uz OŠ "Branko Radičević" napokon otključana za đake

Sportska dvorana uz Osnovnu školu "Branko Radičević" na Starčevici u utorak je konačno otvorila svoja vrata za đake, nakon skoro godinu dana od kada je zvanično otvorena.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" Siniša Rendić, direktor OŠ "Branko Radičević", te istakao da je to od velikog značaja za njih s obzirom na to da imaju veliki broj odjeljenja.

"Ova sala nam je od neprocjenjivog značaja jer imamo 75 odjeljenja i samo jednu fiskulturnu dvoranu, a trenutno zbog vremenskih uslova ne možemo da koristimo vanjski teren", rekao je Rendić.

Prema njegovim riječima, na ovu salu su morali čekati neko vrijeme zbog određenih tehničkih problema. "Važno da su ti problemi konačno riješeni i da djeca od utorka koriste sportsku dvoranu po rasporedu časova koji su već formirani", kazao je Rendić.

I iz Gradske uprave su potvrdili da su učenici ove škole počeli koristiti fiskulturnu salu.

"Fiskulturnu salu su 12. oktobra počeli koristiti učenici JU OŠ 'Branko Radičević' Banjaluka, dok će se pitanja tehničke prirode uporedo rješavati", kazali su za "Nezavisne novine" iz Gradske uprave.

Dodaju da je Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje u okviru svoje nadležnosti radilo na izradi Odluke o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja fiskulture sale OŠ "Branko Radičević" i sedam parking-prostora, u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, na JU Sportski centar "Borik", zaključenju Ugovora o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja fiskulturne sale između grada Banjaluka i JU Sportski centar "Borik" Banjaluka.

"Nakon zaključenja Ugovora o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja fiskulturne sale, Komisija za primopredaju fiskulturne sale i sedam parking-prostora je izvršila predaju sale na dalje upravljanje JU Sportski centar 'Borik'", naveli su iz Gradske uprave.

Osim učenika, fiskulturnu salu će od 18 časova moći koristiti i sportski klubovi za treninge, takmičenja i druge manifestacije.

Podsjećamo, 12. novembra prošle godine sportska dvorana uz Osnovnu školu "Branko Radičević" u banjalučkom naselju Starčevica je zvanično otvorena, čime je najveće gradsko naselje dobilo prvu dvoranu za sportske aktivnosti učenika i sportskih klubova.