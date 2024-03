Sportski tereni u banjalučkom naselju stalna meta vandala, upućen apel

BANJALUKA - Nakon puštanja u upotrebu potpuno renoviranih sportskih terena u banjalučkom naselju Kočićev vijenac, za manje od pet mjeseci zaprimljeno je više prijava građana da su nesavjesni pojedinci na ovoj lokaciji oštetili ogradu, tribine, te napravili značajna oštećenja podloge upotrebom pirotehničkih sredstava i ulaskom vozilima na terene.

Poručili su ovo iz Odjeljenja za komunalne poslove, istakavši da je izvođač u više navrata vršio sanaciju oštećenja uzrokovanih vandalizmom.

Kako su kazali, jedan dio oštećenja već je saniran, dok će se sanacija podloge izvršiti kada to dozvole vremenski uslovi, s obzirom na to da je za postavljanje ove podloge neophodno da temperatura bude iznad 15 stepeni.

Povodom ovog vandalizma, Grad Banjaluka i ovom prilikom apeluje na sve sugrađane da čuvaju zajedničku imovinu, kako bi ona i u budućnosti koristila svim građanima.

Grad podsjeća, kako bi se u što većoj mjeri spriječilo ovakvo djelovanje nesavjesnih pojedinaca, pooštrene su i kazne za vandalizam i uništavanje gradske imovine.

Odluka o povećanju novčanih kazni sa 100 KM na iznose od 1.000 KM do 3.000 KM donesena je prošle godine.

Prema toj Odluci, umjesto 100 KM, koliko je do tada iznosila kazna za ispisivanje grafita, povećana je i iznosi od 1.000 do 3.000 KM, dok je za uništavanje gradske imovine i komunalne opreme kazna od 2.000 do 3.000 KM.

Iz Odjeljenja najavljuju da će s ciljem zaštite komunalne opreme na svim rekonstruisanim igralištima uskoro biti postavljen i video nadzor.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.