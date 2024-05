Sprema li „Ekvator“ novu prevaru sa stanovima?

BANJALUKA – Vlasnik kompanije „Ekvator“ Đorđe Đoko Davidović, kupcima stotina stanova kojima je uzeo novac, a koje nikad nije završio, dao je nesvakidašnju ponudu.

Naime, on je spremio sporazum prema kojem im dozvoljava da sami i o svom trošku završe radove u stanovima, a što je usput bila njegova obaveza, zauzvrat traži od njih da se odreknu prava na bilo kakvu naknadu, te da povuku sve tužbe protiv njega, piše Capital.

Sa druge strane, on je na sebe preuzeo uređenje i osvjetljenje hodnika, vanjske fasade i postavljanje lifta, ali samo pod uslovom da mu stanari koji ga nisu u potpunosti isplatili daju još novca.

Dio kupaca sa kojima je Capital pričao smatraju da je riječ o novoj prevari i ucjeni, dok oni koji su postigli sporazum tvrde da im je to jedini adut da dobiju bilo šta u sve izvjesnijem stečajnom postupku „Ekvatora“.

Struka u svakom slučaju smatra kako je ugovor izuzetno nepovoljan po kupce, dok sam Davidović u njemu ne vidi ništa sporno. Krivicu prebacuje na sve, osim na sebe.

Portal Capital u posjedu je sporazuma sa kupcem koji je inače ranije izmirio sve svoje obaveze i koji je imao sklopljen notarski ugovor sa „Ekvatorom“.

Iako je po tom ugovoru trebao da dobije „ključ u ruke“, on se sporazumom potpisanim prije nekoliko dana odrekao onoga što mu zakonski pripada.

U tom dokumentu potpisnici navode da je bez obzira na raniji ugovor došlo do novih okolnosti, odnosno pandemije virusa korona, povećanja cijene materijala i nestašice radne snage.

Takođe, oni su saglasni da dio krivice snosi i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koji je prema njihovoj ocjeni „neosnovanim političkim napadima na kompaniju „Ekvator“ doveo do urušavanja poslovnog ugleda kompanije i kašnjenja na stambeno poslovnom objektu“.

„Imajući u vidu navedeno nije realno očekivati da kompanija „Ekvator“ samostalno i u kratkom roku izvrši sve obaveze vezano za izgradnju predmetnog objekta“, navodi se u sporazumu.

Nadalje, „Ekvator“ se obavezuje da u najkraćem mogućem roku izvede radove na zajedničkim prostorijama, ali tek nakon što svi kupci izmire svoje obaveze.

Kupac se obavezuje da već plaćen stan, završi o svom trošku, odnosno da postavi zidne i podne obloge, ugradi pločice i sanitarije, završi kuhinju i elektroinstalacije. Takođe, preuzeo je i obavezu da završi i balkonsku ogradu.

„Kada se na stambenoj jedinici propisno ugrade ulazna vrata i ugradi balkonska ograda kao i unutrašnja ograda, prodavac će angažovati institut zaštite na radu koji će konstatovati da je sve navedeno i urađeno. Nakon ispunjenja prodavac će zapisnički izvršiti primopredaju stambene jedinice s kupcem“, obećava Davidović u ovom sporazumu.

Ono što je privuklo pažnju stručnjaka jeste da se kupac potpisom sporazuma odriče prava da traži naknadu za kašnjenje u radovima i obavezuje da povuče sve tužbe protiv Ekvatora.

Advokat Arsenije Baltić koji je za Capital analizirao ovaj ugovor ocjenjuje da je pravna valjanost sporazuma upitna.

On takođe opaža da je prvobitnim notarskim ugovorom o kupoprodaji stana predviđeno da će prodavac izgraditi stan po sistemu “ključ u ruke”, što podrazumijeva sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu stana.

„Ovaj notarski neobrađeni ugovor predviđa da će neke radove završiti prodavac, a da će druge radove završiti sam kupac, što predstavlja izmjenu prvobitnog notarski obrađenog ugovora. Po zakonu, ugovor se može mijenjati ili dopunjavati samo u onoj formi u kojoj je morao biti zaključen“, upozorava on.

Baltić navodi da kupac ovim ugovorom djelimično odustaje od prvobitnih ugovornih uslova i olakšava obaveze prodavca.

Naime, po prvobitnom notarskom ugovoru o kupoprodaji stana, prodavac je imao obavezu izvođenja svih građevinskih radova o svom trošku, a po ovom ugovoru dio tih građevinskih radova pada na teret kupca i u pogledu izvođenja i u pogledu finansiranja.

Takođe, dodaje, sporno je i što prodavac svoju obavezu vezuje za nove uplate od kupaca, ne definišući bilo kakve rokove.

„Ukupno gledano, ovim ugovorom kupac pristaje na smanjenje obaveza prodavca, a i sam preuzima nekakve obaveze kakve nije imao, pa je zaista nejasno koji je interes kupca u tome. Zauzvrat ne dobija nikakav definitivan rok, niti bilo kakve garancije, nego samo novo obećanje da će se ispuniti ono što je već obećano, ali ne sve“, zaključuje Baltić.

Stotine nezavršenih stanova

Bez obzira što je preduzeće pred stečajem zbog nagomilanih dugova, Davidović, koji je inače u zadnje vrijeme predmet interesovanja tužilaštva, i dalje tvrdi da mu nije cilj oštetiti nikoga.

Kaže da ne shvata zašto je toliko interesantan javnosti, te tvrdi da se protiv njega vodi medijska kampanja.

„Oni koji su platili kompletnu cijenu dobiće stan po sistemu ključ u ruke. Dobiće sve završeno osim ako ne žele neke skuplje pločice i vrata“, kaže Davidović pobijajući tako ono što se navodi u sporazumu.

Davidović je inače uzimao novac od kupaca za dvije zgrade u naselju Novi Borik. U objektu D8 prodao je oko 130 stanova, a pored stolarije u njemu su završeni grubi radovi.

Neke procjene govore da je za završetak zgrade potrebno oko 600.000 maraka.

Objekat D7 u kojem je takođe prodavao stanove ostao je na temeljima, odnosno njegova gradnja nikada nije započeta.

Problem prevarenih kupaca dodatno se komplikuje nakon što je bijeljinski advokat Miloš Stevanović podnio zahtjev za stečaj „Ekvatora“.

Naime, Stevanović je od Investiciono – razvojne banke (IRB) Republike Srpske u novembru prošle godine otkupio 180 miliona maraka potraživanja, a u tom paketu su se našla i dugovanja koja je Davidović imao prema IRB-u.

To je dodatno stvorilo paniku kod kupaca, jer mnogi nemaju pravni osnov da dobiju status povjerioca u stečajnom postupku.

Predsjednik udruženja „Novi Borik“ Gojko Mijatović, koji je i sam prevaren za stan, krivicu vidi u tužilaštvu koje je tek prije nekoliko mjeseci krenulo da se bavi njihovom problematikom.

Mijatović sumnja u iskrene namjere Davidovića.

„On samo želi da uzme još novca od nesretnih kupaca. Ja na tako nešto nikada ne bi pristao. Ovo smatram pokušajem poniženja. On para nema i ne može to završiti, a tužilaštvo sve nijemo posmatra“, kazao je on.

Podsjećamo, Policijska uprava Banjaluka je nedavno podnijela izvještaj tužilaštvu zbog sumnje da je Davidović preko svoje firme počinio 20 krivičnih djela “teških” oko 8,2 miliona maraka od 2015. do kraja 2021. godine.

Razočarani kupci su nekoliko puta protestvovali tražeći da „Ekvator“ završi stanove za koje je uzeo novac. Dobar dio njih i pored činjenice da su platili, i dalje žive kao podstanari. U međuvremenu neki su i umrli nikada ne dočekavši da usele.

