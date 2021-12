Srbija donirala više od tri miliona evra Banjaluci za projekte

BANJALUKA - Vlada Srbije je upravo uplatila na račun grada više od tri miliona evra za projekte na području Banjaluke, rekao je danas na konferenciji za novinare Draško Stanivuković, gradonačelnik grada na Vrbasu.

On je zahvalio bratskom narodu u Srbiji.

"Preko tri miliona evra je dogovoreno u aprilu na Dan grada. Ovim sredstvima će biti realizovani projekti izgradnje škole u Adi, atletske staze i najvećeg gradskog parka. Mi ćemo se pored besplatnog parkinga za sve registrovane automobile iz Srbije potruditi da im se još nekako odužimo", naveo je Stanivuković.

Što se tiče uslova skupštinske većine u vezi s isplatom pune naknade za porodilje, inače oni neće doći na sjednicu u srijedu, Stanivuković odgovara da će sve ispuniti.

"Ja ne mogu vjerovati da mi imamo neke Banjalučane odbornike koji svejedno hoće da blokiraju svoj grad. Nama je svima više preko glave blokada, i narodu našem je dosta više. Mi smo htjeli porodiljama da damo dvokratno i više novca, a većina hoće odmah i jednokratno. To je njihov zahtjev, neka onda porodilje dobiju manje novca", naglasio je Stanivuković.

Dodao je da su usvajanje budžeta i rebalansa budžeta grada Banjaluka strateški dokumenti koji moraju biti usvojeni.

"Vidjećemo šta će sada uraditi do srijede da ne dođu na sjednicu Skupštine. Porodiljama su htjeli dati milion, mi damo više, ali to ne valja. Do danas imamo samo jedan amandman na budžet grada za narednu godinu, i to od Ujedinjene Srpske. Oni uopšte nemaju nikakvih prijedloga, sugestija, njihova jedina politika je blokada", istakao je Stanivuković.