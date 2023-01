Šta stanovnici banjalučkih naselja žele u 2023. godini

BANJALUKA - Predstavnici mjesnih zajednica su za "Nezavisne novine" istakli svoje želje za narednu godinu, u kojima prevladava nada da će dobiti bolje uslove za život.

Prema riječima Nataše Ivetić, članice Savjeta MZ Zalužani, u ovom naselju postoje problemi u Ulici Nenada Kostića, jednoj od najvećih ulica u Banjaluci.

"Ovdje je ogroman problem sa kanalizacijom, jer nije dobro urađena. Ima je samo pola ulice i samo jedna strana, dok desna strana nema kanalizaciju", istakla je ona za "Nezavisne novine", te dodala da postoji problem i slivnih kanala.

"Mi smo tražili rekonstrukciju kanalizacione mreže i rekonstrukciju ulice, jer imamo problem sa kanalima, gdje dolazi do izlivanja i smrada od fekalija", poručila je ona, te dodala da MZ želi da se nađe rješenje, bar gdje je uzak dio ulice, jer je veliki problem prilikom mimoilaženja automobila.

David Ponorat, predsjednik Savjeta MZ Priječani, rekao je da je problem rekonstrukcija glavne saobraćajnice.

"Veliki problem postoji i sa zastarjelom vodovodnom infrastrukturom, a nestanak vode u ovom naselju je svakodnevica", kazao je on, te je dodao da u Ulici Mome Kapora mještani nemaju pristup vodi za piće.

"Po pitanju ovih problema, više puta smo se obraćali nadležnima u Gradskoj upravi, ali do ovog trenutka nismo imali pozitivno iskustvo u rješavanju naših problema", pojasnio je on.

Kako kaže, želja mještana je da se počne s rekonstrukcijom glavne saobraćajnice na razuman način i u razumnom periodu.

"Imali smo mnogo strpljenja i čekali smo nadležne organe da reaguju i poboljšaju stanje, ali ovom prilikom hoću da poručim svima da nijedno strpljenje nije beskonačno", naglasio je Ponorat, te pojašnjava da je Savjet MZ Priječani sastavljen od predstavnika više političkih partija, koji se ne dijele kada je naselje u pitanju.

"Predlažem nadležnim organima da uzmu u obzir stanje u Priječanima i da počnu s radom. Želim da u našem gradu obezbijede uslove za život svakog savremenog i normalnog čovjeka, pa da se tek onda bave prikupljanjem jeftinih političkih poena i raznim cirkusantskim predstavama", poručio je on.

Dejan Štrbac, član Savjeta MZ Debeljaci, ističe da postoje veliki problemi sa slivnim kanalima.

"Imali smo prije mjesec dana padavine i odmah je došlo do izbacivanje vode na saobraćajnicu uz nepodnošljiv smrad, a takođe je došlo do poledice koja ometa vozače", kazao je on, te dodao da ostali kanali nisu čišćeni u zadnje dvije godine.

Dodaje da se dio mosta kod katoličkog groblja prije tri mjeseca odronio.

"Nadležni su izašli na lice mjesta, zamazali oči mještanima kao da će se nešto raditi, ali u stvari ništa nije urađeno, i sada dolazimo u velike probleme na tom dijelu puta, jer postoji mogućnost da se prilikom padavina obruši most i dio puta, gdje bi došlo do potpune obustave saobraćaja", rekao je Štrbac.

Milana Milić, predsjednica Savjeta MZ Lauš I, potvrdila je da navedena MZ želi ulice bez rupa.

"Karađorđeva ulica i trotoar su u rupama, te ju je potrebno presvući. Takođe, u ulicama Dušana i Vlade Kopanje i Srpskih rudara su rupe prečnika 60 cm, te je upitno kako će se vozila kretati, a pogotovo sada kada su ulice klizave", pojasnila je ona.

Dodaje da je potrebno uraditi slivnike za vodu u Ulici Franca Šuberta, jer se voda sliva u domaćinstva.

"Postoji dosta divljih deponija", kazala je ona, a kako dodaje, građani se žale i na autobuska stajališta, koja su oštećena, a padavine će praviti problem građanima dok čekaju autobus.