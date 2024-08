Stanari naselja Centar-Aleja: "Ne brišite našu školu i jedno igralište!"

​BANJALUKA - Stanari naselja Centar-Aleja, večeras su se sa djecom okupili na tzv. trgiću, preko puta SD "Borik", i poslali jasnu poruku gradskoj administraciji i odbornicima Skupštine Grada Banjaluka, da se sa regulacionog plana ne briše škola.

“Budućnost djece nije na prodaju”, “Čike iz Grada, ne brišite našu školu i jedino igralište”, “Želimo planirano i obećano: školu i sportsko igralište. Ne nove zgrade!”, “Banjojluci nedostaje: 50 vrtića, 5 škola; Banjaluka ima viška: preko 10.000 stanova i gradi stanove na mjestu škole i vrtića”, “Od betona ugrađenog u “5 novih parkova” mogla se napraviti škola!”, neke su od parola sa ovog mirnog skupa.

Oni su, kako kažu protiv izmjene Regulacionog plana kojim se briše škola i znatno smanjuje objekat vrtića, a predviđa se gradnja zgrade lamele od 4 lamele, sa oko 250 stambenih jedinica.

Aleksandar Jokić, stanar naselja Centar-Aleja je podsjetio da je ovakva izmjena Regulacionog plana suprotna nacrtu Urbanističkog plana koji predviđa školu i vrtić u naselju, te važećem Prostornom planu koji predviđa školu.

“A, ovo je posljednja slobodna parcela, što izmjenu Regulacionog plana čini nezakonitom shodno Zakonu o uređenju prostora i građenju. Prilikom izmjena RP mora se voditi računa o javnom interesu, a niko nije objasnio kako to škola odjednom nije javni interes, a zgrada jeste. Koja je to javnost koja ima veći interes da ovdje bude zgrada, a ne škola? Na osnovu čega je to utvrđeno?”, poručio je Jokić.

On je istakao da stanari ne traže da se odmah krene sa gradnjom škole, nego da se ne uklanja iz Regulacionog plana.

Trenutno je moguće da se za godinu ili tri izgradi škola, a ako se, kako je naglasio Jokić, izmijeni RP, škola se neće izgraditi nikada!

“Ne tražimo da se išta mijenja, tražimo da se RP ne dira, da se ne uništava budućnost naselja i ovog dijela grada zbog ličnog, privatnog interesa”, jasna je poruka stanara koju je javno izgovorio Jokić.

Dragan Gazdić, stanar naselja Centar-Aleja, obratio se kao roditelj djece školskog uzrasta koja idu u OŠ “Branko Čopić”.

On je skrenuo pažnju na problem prenatrpanosti ove škole u kojoj je broj đaka u posljednjih devet godina povećan za 196, odnosno sa 732 na 928.

“Naša djeca idu u tri smjene na nastavu, u drugu dolaze umorna i ne mogu da prate nastavu. To nam i nastavnici navode kao problem. Fizičko više nemaju nego što imaju, jer sala nije projektovana za taj broj djece”, podsjetio je Gazdić.

On je ujedno i najavio naredni korak stanara u borbi za prava njihove djece, a to je organizovanje peticije za gradnju škole i vrtića na lokaciji na kojoj su i ucrtani po važećem Regulacionom planu.

Podršku stanarima naselja Centar-Aleja su dali brojni građani iz drugih naselja, prije svega iz dijelova Grada u kojima su, takođe, predviđene izmjene regulacionih planova, odnosno gradnja višespratnica, a čemu se građani protive. Podršku su pružili i brojni aktivisti.

Gradonačelnik Banjaluke sazvao je redovnu sjednicu Skupštine Grada Banjaluka za 14. avgust, a na dnevnom redu je i predložena Odluka o izmjeni dijela Regulacionog plana Centar-Aleja. Tom izmjenom se briše škola, objekat vrtića se smanjuje, a na tom mjestu su ucrtane zgrade sa oko 250 stambenih jedinica.

Prethodno su stanari poslali brojne pisane primjedbe i aktivno su učestvovali u javnoj raspravi, a odbornike Skupštine Grada detaljno su upoznali sa ovom problematikom, te su ih upozorili na obavezu zastpanja interesa građana, a ne pojedinaca.

U naselju Centar-Aleja živi oko 2.500 ljudi, uglavnom su to mladi bračni parovi sa djecom vtićkog i školskog uzrasta.

