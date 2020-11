Stanivuković: Banjaluci ću vratiti toplo ljudsko lice

Draško Stanivuković, kandidat PDP-a za gradonačelnika Banjaluke, kojeg su podržali SDS, NP "Banjaluka zove" i Savez penzionera i potomaka, rekao je da će, ukoliko bude izabran za gradonačelnika najvećeg grada u RS, Banjaluci vratiti toplo ljudsko lice, da će to biti grad bez podjela, grad u kojem će pobijediti čovjek po onom što on jeste.

Ukoliko mu građani povjere mjesto gradonačelnika u vrijeme pandemije, Stanivuković kaže da će prvo pronaći dodatna sredstva za podršku privredi, jer, prema njegovim riječima, sačuvati zdravlje jeste prioritet, ali istovremeno se mora posvetiti i očuvanju ekonomije i privrednih aktivnosti.

NN: Šta očekujete od predstojećih lokalnih izbora?

STANIVUKOVIĆ: Očekujem prvo da će naši građani izaći na izbore u što većem broju poštujući sve preporučene epidemiološke mjere, a nakon toga očekujem pobjedu i promjenu jednog lošeg sistema vlasti nakon 22 godine u našem gradu.

NN: Kakve rezultate se nadate da ćete ostvariti?

STANIVUKOVIĆ: Još prije dvije godine mi smo postavili naš jasan cilj, a to je pobjeda za mjesto gradonačelnika Banjaluke, kao i da naša lista, zajedno s koalicionim partnerima, osvoji najveći broj glasova Banjalučana i s tim najveći broj odborničkih mandata. Sada znam da smo na dva dana od ostvarenja zacrtanih ciljeva.

NN: Šta Vi mislite da bi se trebalo promijeniti kada je u pitanju rukovođenje ovim gradom, te da li ćete Vi te promjene uvesti?

STANIVUKOVIĆ: Ključno je izgraditi sistem u našem gradu po kojem će svaki čovjek biti vrednovan na jednak način. Sistem znači da nema privilegovanih, da kriterijumi i pravila važe za sve i da će time Banjaluka biti grad bez podjela, grad u kojem će pobijediti čovjek po onom što on jeste, a ne po tome kojoj političkoj organizaciji pripada. Banjaluci je potrebno vratiti ono toplo i ljudsko lice, u kom nema prijetnji, ucjena i obezvređivanja naših građana, grad u kojem su čovjek i njegova porodica na prvom mjestu, a ne kružni tok i fontana. Ovo je naša jasna politička platforma još od prvog dana kampanje i ovo će postati principi i postulati rada nove Gradske uprave.

NN: Često komentarišu Vaše godine i možda nedostatak iskustva u politici kao loše strane. Kako Vi gledate na to, da li godine mogu i treba da definišu uspješnost gradonačelnika?

STANIVUKOVIĆ: U nedostatku bilo kakvih drugih argumenata, moji politički oponenti navode upravo one na koje niko od nas ne može da utiče, a to su kada si rođen i u kojoj porodici si rođen. Samom tom činjenicom da me jedino optužuju i "krive" za moju mladost i imovinsko stanje moje porodice, što se u svakom uređenom društvu i zemlji karakteriše kao prednosti bilo kog pojedinca, govori da sam veoma uspješan i pošten. Upravo ja sam ponosan na te dvije činjenice jer meni od pozicije gradonačelnika ne treba plata, nego prilika da mijenjam naš grad nabolje, a od svojih godina uzeću ono najbolje, što sam do sada i pokazao, a to su energija i posvećenost radu. Grad treba da vodi tim stručnih ljudi biranih na javnom konkursu, što je jedan od glavnih principa buduće ekspertske Gradske uprave, a ne bilo koji pojedinac. Moja dužnost kao budućeg gradonačelnika jeste da vrata Gradske uprave otvorim upravo najboljim među nama, da okupim sve te ljude i da zajedničkim snagama naš grad činimo boljim i ugodnijim mjestom za život.

NN: Za šta ćete se zalagati u naredne četiri godine ukoliko Vas građani izaberu za gradonačelnika?

STANIVUKOVIĆ: Pobjedom za gradonačelnika Banjaluke nema više "zalaganja" za nešto, nego konkretan rad i sprovođenje u djelo svega onog što smo rekli našim Banjalučanima. Ekspertska i transparentna Gradska uprava, koju će voditi najbolji među nama, u kojoj će svaki račun, svaki trošak i svaki ugovor grada biti javno prikazan, kao i revizija svih prethodnih ugovora. Javno objavljivati evidenciju svih zaposlenih u Gradskoj upravi, kao i njihove diplome i sve ovo uraditi upravo u jasnoj namjeri da u našem gradu iskorijenimo kriminal, korupciju i nepotizam. Sprovođenje u djelo principa jedan političar - jedna plata iz budžeta, kao i smanjivanje plata funcionera grada, koje su danas enormno visoke. Smanjivanje broja politički izabranih savjetnika, kao i ukidanje izmišljene pozicije drugog potpredsjednika Skupštine grada. Ovim politikama na godišnjem nivou pravimo uštede od preko 11 miliona KM, koje ćemo preusmjeriti u poslovne zone, nova radna mjesta, kao i za veća izdvajanja za podsticaje u privredi. Naš plan je uštedama u gradu praviti uštede u kućnim budžetima naših građana. Riješiti problem nedostajućih mjesta u vrtićima tako što roditelj, kada ne može svoje dijete da upiše u javni vrtić, jer nema dovoljno mjesta, može svoje dijete upisati u privatni, a grad će sufinansirati razliku u cijeni. Uvešćemo besplatni javni prevoz za sve naše penzionere i osnovce, kao i podršku grada svakom našem đaku pri upisu školske godine kroz besplatne udžbenike. Nedjelja će našom pobjedom biti neradni dan za sve naše trgovce, dan za porodicu i uživanje jer je naša dužnost boriti se za prava naših radnika. Naš plan jeste krenuti u rješavanje onih infrastrukturnih problema naših mještana koje smo ovih godina obilazili i borili se za iste.

NN: Ako budete izabrani za gradonačelnika, to će se desiti u teškom periodu pandemije virusa korona. Kako gledate na to, da li će Vam trenutna situacija otežati rukovođenje, te šta će biti fokus Vašeg vođstva dok ne prođe pandemija?

STANIVUKOVIĆ: Sa činjenicama i okolnostima čovjek mora da se suoči. Ono što bismo prvo uradili jeste pronašli dodatna sredstva za podršku privredi jer do sada to Gradska uprava nije prepoznala kao jedan od prioriteta, nego je nastavila sa ulaganjima u projekte koji u ovom trenutku nisu prioritet, a neki od njih su kružni tokovi. Sačuvati zdravlje jeste prioritet, ali istovremeno se moramo posvetiti očuvanju ekonomije i privrednih aktivnosti.