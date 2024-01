Stanivuković: Borimo se da sjednica Skuštine grada bude čim prije

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da je jedina mogućnost za isplate plata i drugih davanja donošenje rebalansa budžeta.

“Na računu imamo devet miliona KM, ali nemamo okvire za isplate. To je proceduralna stvar koju je potrebno uraditi. Borimo se da sjednica Skuštine grada bude čim prije, a do tada se aktivno bavimo pronalaskom rješenja za ove izazove nastale neusvajanjem rebalansa”, istakao je Stanivuković.

Kazao je da su sredstva za isplatu plata radnicima u Gradskoj upravi dobro isplanirana, uz odstupanje od samo jedan odsto, koje treba sada samo staviti u ravnotežne tokove.

“Posljedice neodržavanja sjednice Skupštine grada o rebalansu jeste da je trenutno ugroženo oko 11.000 sugrađana, koji čekaju isplatu subvencija i svojih prava. Upitan je javni prevoz i imaćemo sastanak sa prevoznicima”, naveo je on.

Pozivao je rukovodstvo Skupštine grada na zakazivanje sjednice, ali, kako kaže, nije bilo reakcije.

"Poslovnik kaže da je predsjednik Skupštine dužan da zakaže sjednicu i ako neće ja ću kao podnosilac inicijative to da uradim. Rok kada ja mogu da zakažem sjednicu je Pravoslavna nova godina i ja ću to uraditi”, kazao je on, navodeći da je u prošloj godini bilo samo šest sjednica gradskog parlamenta, za razliku od prethodnih administacija koje su imale duplo više sjednica tokom jedne godine.

Gradonačenik se osvrnuo i na današnje obraćanje predsjednika Skupštine grada, Ljube Ninkovića ocijenivši da je iznio "niz kleveta i prijetnji na račun gradonačelnika i njegovih saradnika, te netačnih informacija".

"Jednostavno Skupština grada ne želi biti skupština dijaloga nego je postala skupština prijetnji i ucjena, vrlo teških riječi i ovdje svaki argument gubi na snazi", poručio je.

“Mnogo laži je izneseno. Ovaj čovjek je nespreman održavao presove. Mi smo imali jednokratne ugovore o djelu kada je riječ o Kočićevom zboru i ostalim aktivnostina”, objasnio je Stanivuković odgovarajući Ninkoviću, te je dodao da će dostaviti izvod sa računa.

“Oni samo šicaju i mlataraju krivičnim prijavama”, rekao je on, te dodao da samo prijete krivičnim prijavama.

“Služi se izmišljenim krivičnim prijavama i ja to ne doživljavam. Znam da sve to pada u vodu”, rekao je Stanivuković.

Gradski menadžer Bojan Kresojević kazao je da se realokacije u budžetu mogu raditi do 31. januara, te da se i rebalans može raditi nakon isteka godine.

"U pravu je dozvoljeno sve što nije zabranjeno i molim ih da kažu gdje piše da je zabranjeno raditi rebalans nakon isteka godine", rekao je on odgovarajući na tvrdnje iz Skupštine da se rebalans za prošlu ne može raditi u tekućoj godini.

