Stanivuković: Budžet progutan, Topić: Gradonačelnik nije sposoban

BANJALUKA - Amandmani skupštinske većine na budžet grada za narednu godinu, koji iznosi oko 169 miliona KM, doveli su ponovo do sukoba između gradonačelnika Draška Stanivukovića i većine u gradskom parlamentu.

Stanivuković je rekao da je amandmanima progutan budžet za razvoj grada, dok sa druge strane Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada, kaže da, ako nije sposoban da razvija grad, neka podnese ostavku.

Podsjećamo, skupštinska većina je juče podnijela amandmane na budžet grada, od kojih je jedan od najbitnijih jednokratna pomoć od po 100 maraka za sve penzionere na području grada u vidu stimulacija za električnu energiju.

Stanivuković je rekao da većina pokazuje apsolutnu nezrelost.

"Budžet za 2022. godinu je fantastičan sa 20 miliona KM više od prethodnog, ali su progutani amandmanima. Od 20 miliona KM osam su progutali amandmani, a drugo odluke institucija na republičkom nivou. Uzeto je sve za javnu rasvjetu, košenje", rekao je Stanivuković.

Dodaje da grad nije socijalna ustanova da stalno daje jednokratnu novčanu pomoć, već se to sistemski mora riješiti.

"Skidaju sve pare amandmanima, pa ih pitam kome smeta vidikovac na Banj brdu, reciklažno dvorište, kome smeta ulica u Šargovcu? Ovo je politička ucjena i prisila", rekao je Stanivuković.

Dodao je da je 30 dana trajala javna rasprava oko budžeta grada, te da u toku nje većina nije ništa predložila, nego tek sada.

"Je li realno da grad daje 4,5 miliona KM 'Elektroprivredi RS'? Pa to je ustanova koja ima budžet oko 500 miliona KM? Kaže Đajić da on meni daje još jednu šansu. Ma kome on daje šansu? Meni je narod dao šansu, a ne on, neka gleda u svoje dvorište", kazao je Stanivuković.

Dodao je da grad ne treba niko da napada kad ima domaćeg neprijatelja, te pozvao sve odbornike da dobro razmisle za šta će glasati.

Topić je rekao za "Nezavisne" da Stanivuković ne govori istinu te da amandmani obuhvataju svega četiri odsto budžeta grada.

"Stanivuković ako nije sposoban da upravlja i razvija grad sa 96 odsto od 169 miliona KM, koliko je predviđeno budžetom za narednu godinu, neka fino podnese ostavku", kazao je Topić.

Sjednica Skupštine grada, na kojoj će se odlučivati o Prijedlogu budžeta za narednu godinu u iznosu od oko 169 miliona KM, zakazana je za četvrtak.