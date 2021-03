Stanivuković: Cilj da se smanji broj zaraženih, a da Banjaluka funkcioniše

BANJALUKA - Situacija u Banjaluci je nepovoljna sa tendencijom dodatnog pogoršanja, a zabilježen je povećan broj građana koji su pozitivni na virus korona, poručio je danas Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"U posljednjih pet dana zabilježeno je 597 novozaraženih, a ono što je spcifičnost ove situacije u odnosu oktobar i novembar je manji broj zaraženih ali veći broj hospitalizovanih sa pogoršanom kliničkom slikom", naveo je Stanivuković, nakon sjednice Štaba za vanredne situacije na kojoj su donesene nove mjere.

On je pojasnio da su na sjednici donesene mjere koje nikako, bar u ovom, trenutku ne utiču na privredu i ekonomiju i da Banjaluka u tom smislu funkcioniše u punom kapacitetu, a da one imaju pozitivan efekat na smanjivanje broja novozaraženih.

On je dodao da je uvedena obaveza nošenja zaštitnih maski kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru i da se građani moraju pridržavati propisane distance.

"Vjerujemo da ove mjere utiču i upozoravajuće da se nalazimo u ovakvoj situaciji, a smanjuju i mogućnost zaraze", naveo je Stanivuković i dodao da su zabranjena sva okupljanja javna i privatna do 18. marta.

"Sada ona mjera do 50 ljudi više ne važi", pojasnio je Stanivuković.

On je dodao da je vidljivo da se, kada su u pitanju kulturna dešavanja, mjere poštuju.

"Želja nam je da se kulturni život nastavi jer je vidljivo da se tu mjere poštuju", naveo je Stanivuković.

"Svi direktori škola i vrtića s obavezuju da dostavljaju izvještaje o epidemiološkoj situaciji na dnevnom nivou. Razmotrićemo, u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture RS dalje odvijanje procesne nastave", kazao je Stanivuković i dodao da će biti razmotren i rad ugostiteljskih objekata za vikend.

"Imali smo dvije otvorene teme, a to je da se obustavi nastava u odnovnim školama za djecu od petog do devetog razreda. Kao i da se skrati rad ugostiteljskih objekata. Odlučili smo da odolimo tome jer hoćemo dodatno da razmotrimo epidemiološku situaciju", naveo je Stanivuković i dodao da to treba da razmotre, kao i da se nadaju da to neće biti potrebno.

O tomeće se, kako je dodao, razgovarati u srijedu ili četvrtak.

Kako je naveo obavezuju se i svi tržni centri da istaknu broj ljudi koji može biti u objektu, a kontrolni organi će ići u pojačane kontrle, što se odnosi i na pijace. Gradski štab će, kako je pojasnio, uputiti prijedlog Republičkom da se za ulazak u BiH obavezan PCR test, osim Srbiju.