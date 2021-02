Stanivuković: Čovjek sa pištoljem došao na sastanak u Gradsku upravu

BANJALUKA - Bezbjednost u Gradskoj upravi mora biti na najvećem mogućem nivou, a nedavno je čovjek sa pištoljem došao na sastanak, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković tokom sjednice Skupštine grada Banjaluka.

Kako je istakao, osoba koja je zadužena za bezbjednost kao gradonačelnika mora biti osoba od njegovog najvećeg povjerenja.

"Znate li da je kod mene na sastanku bio čovjek sa pištoljem. Ja nisam to vidio, ali su me moji saradnici o tome obavijestili. Je li vam poznato da smo do sada imali nekoliko posjeta koje su bile veoma neprijatne, a da su ljudi koji su zaduženi za bezbjednost Gradske uprave većinom pred penzijom", kazao je Stanivuković obraćajući se odbornicima.