Stanivuković: Čvrst sam u odluci da vaspitači neće ići na kolektivni odmor

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković čvrst je u odluci da vaspitači u banjalučkim vrtićima neće ići na kolektivni godišnji odmor.

"Ja sam siguran da se neće ići na kolektivni godišnji odmor, jer to nije dobra odluka. Zamislite sada cijela Gradska uprava ode na godišnji odmor u avgustu i građani ne mogu da izvade izvod iz Matične knjige rođenih", rekao je Stanivuković.

Dodaje da razumije vaspitače i njihove potrebe.

"Ali siguran sam da nijedan vaspitač nije umanjen, što u različitom periodu različiti vaspitači u različitim vrtićima moraju birati godišnji odmor", istakao je on.

Kako kaže ima firmi i preduzeća koje imaju kolektivne godišnje odmore, ali neka djelatnosti mogu to da podnesu, ali ne mogu sve.

"Imaćemo sastanak i čvrst sam u svojoj odluci, nadam se da će direktor to da razumije. Siguran sam da će direktor nakon razgovora sa mnom poslušati svog poslodavca, te da će me razumjeti", naveo je on.

Svaki vaspitač, kako kaže, ima sva svoja prava, svoj godišnji, bolovanje i platu, ali Centar za predškolsko mora tokom cijele godine da vrši svoju djelatnost.

"Nije nam se prvi put desilo da nam fali radne snage, te možemo da razmišljamo i o dodatnim kapacitetima, ali ako je Centar za predškolsko vaspitanje 18 godina mogao da se pregrupiše, ne vidim razlog zašto ne bi mogao i ove godine. Tokom jula i avgusta, manji je pritisak na vrtiće jer veći broj roditelja djecu odvede na more", zaključio je Stanivuković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.