Stanivuković: Direktori srednjih škola miniraju obećano plaćanje mature

BANJALUKA - Aktiv direktora srednjih škola odbija poslati podatke maturanata bez kojih ne možemo izvršiti uplatu obećanog novca za maturske zabave u Banjaluci, kazao je gradonačelnik Draško Stanivuković danas na vanrednoj konferenciji.

"Iza ove političke odluke stoji Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD", tvrdi on, te dodaje da je Đajić rekao da je ovdje u pitanju zloupotreba podataka.

"Kako onda imamo podatke najboljih studenata i mnoge druge", upitao je Stanivuković.

Dodaje da nema sumnje da će gradska administracija pronaći rješenje u danima koji su pred nama.

"Pozivamo maturante da dođu u Dom omladine od četvrtka 11. maja do četvrtka 18.maja, radnim danima od devet do 18. casova, a vikendom od 11 ćasova do 17 časova, te da nam daju svoje podatke ukoliko žele", objasnio je on.

Kako kaže, na račun će im uplatiti oko 80 maraka.za proslavu maturske večeri.

"Podršku imamo i od Savjeta roditelja i učenika", poručio je Stanivuković.