Stanivuković: Dok neki ljudi napišu jedno saopštenje, ja obiđem deset terena

BANJALUKA – Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluka, najavio je kandidaturu za novi mandat na mjestu prvog čovjeka Banjaluke, a kako je prvobitno naveo, ima podršku Gradskog odbora PDP-a, iako su u međuvremenu dva potpredsjednika ove stranke izašli u javnost sa saopštenjem da to nije konačna odluka.

Stanivuković je istakao da je predsjedništvo Gradskog odbora PDP-a Banjaluka, čiji je on predsjednik, jednoglasno podržalo i jednoglasno samo njega predložilo kao kandidata za gradonačelnika Banjaluke, na sjednici koja je bila legitimna i sa kvorumom.

"To što na sjednice predsjedništva neki ljudi dolaze manje ili ne dolaze preko godinu dana to je nečija odluka, obaveza, ili prioriteti. Imate neke od potpredsjednika koji su preokupirani politikama stranke, neki su u Skupštini Republike Srpske. Ja to zaista razumijem i tako shvatam, i moram ponoviti da je sjednica predsjedništva stranke bila legitimna", rekao je Stanivuković.

Prema njegovim riječima izlazak u javnost sa saopštenjem da kandidatura nije potvrđena je neozbiljna.

"Ako smo jedna stranka, a jesmo, onda se sjedne i razgovara. S druge strane, na sjednicu predsjedništva svi su bili pozvani i nije na meni da dovodim ljude na sjednicu. Ja ne mogu da obmanem javnost, to je bio prijedlog i to je izglasano. Imamo krug od 57 mjesnih odbora, gdje će svaki odbor da potvrđuje da li je saglasan sa tim prijedlogom, a svaki odbor ima pravo, ako želi, da predloži nekoga za kandidata, a imaju i zadatak da predlože svog kandidata za odbornike. Mi se bavimo i odborničkim listama i ovom procedurom", objašnjava Stanivuković.

Napominje, da šta god neko želio reći, Gradski odbor PDP-a je stvarao i on kada je bio narodni poslanik, od 2018. godine pa do danas.

"Naravno, postojao je i prije mene, ali prije ovih nekih novih politika, nove energije koja je ušla u PDP, imali rezultate koji se mogu provjeriti, a doživjeli su najveći rezultat u istoriji postojanja Gradskog odbora PDP-a u Banjaluci kada su došli neki novi ljudi. Osvojili smo mjesto gradonačelnika i sedam odbornika", kaže Stanivuković za RTRS.

Napomenuo je da je opšte poznato da odluke Gradskog odbora idu dalje ka Predsjedništvu stranke i Glavni odbor stranke.

"To je procedura kojom neću samo ja proći, nego svi opštinski i gradski odbori PDP-a. Mi smo sigurni da Banjaluka ide dobrim putem, rezultati to govore, sve što smo pričali smo i uradili", kazao je Stanivuković.

Napomenuo je da dok neki ljudi napišu i daju jedno saopštenje, on u tom danu obiđe deset terena.

"Znači, deset terena, dok neko uradi jedno saopštenje, i tako je već godinama. Ja pošto mnogo radim, nailazim na veliki otpor, i to vam je kao zakon gravitacije. Tako je i u mojoj političkoj karijeri, veći je otpor što više rezultata pokazujete, ono što niko prije vas nije u afirmativnom i pozitivnom smislu, a činjenice govore tome u prilog. Epilog ovog svega je da ću ja biti kandidat PDP-ov, pa i ostalih koalicionih partnera, a reći ću i da će me jednoglasno podržati Gradski odbor i Predsjedništvo Gradskog odbora, i imam snagu i stabilnu većinu da sav taj proces i proceduru završim u sopstvenoj stranci, a imaću i snažne i stabilne koalicione partnere, a kažem vam i da ću ubjedljivo pobijediti", smatra Stanivuković.

Podsjećamo, potpredsjednici PDP-a Igor Crnadak i Milko Grmuša u saopštenju i zajedničkoj izjavi naveli da će organi ove stranke do kraja februara donijeti odluku o kandidatu ove partije za gradonačelnika Banjaluke.

Istakli su da u navodnom glasanju za kandidata za gradonačelnika Banjaluke na sastanku nije učestvovao niko od članova najužeg rukovodstva PDP-a koji su iz Banjaluke, ni predsjednik stranke, ni počasni predsjednik, ni bilo koji od tri potpredsjednika, saopšteno je iz PDP-a.

Crnadak i Grmuša su naveli da su Kolegijum Predsjedništva PDP-a, Predsjedništvo i Glavni odbor stranački organi koji u skladu sa Statutom i na bazi utvrđenih programskih opredjeljenja mogu donijeti odluku o kandidatu, uzimajući u obzir i prijedlog Gradskog odbora Banjaluka.

Oni su dodali da se u ovom trenutku sprovode unutarstranački izbori u Gradskom odboru PDP-a Banjaluka, s obzirom na činjenicu da je mandat prethodnog odbora istekao.

