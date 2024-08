Stanivuković: Gradimo Centralno spomen-obilježje kao zavjetnu dužnost

BANJALUKA - Gradimo Centralno spomen – obilježje kao zavjetnu dužnost. Dvadeset i četiri hiljade Srba je stradalo i dalo život za slobodu Republike Srpske. Vi gradite spomenik, a nađe se deset pojedinaca koji će reći da ne treba ili da ga na žele na toj lokaciji.

Rekao je ovo Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji je istovremeno poručio i to da kako je ovo tema oko koje bi svi trebali da se usaglase.

"Dakle, želim da kažem da nema niti jednog životnog pitanja oko kojeg imate konsenzus, ali naša dužnost je da upućujemo narod na one vrijednost, na one pravce za koje smatramo da je to najbolje", rekao je gradonačelnik.

Dodatno je naglasio i to da je ova gradska administracija sa punom odgovornošću odlučila da gradi upravo centralno spomen – obilježje u centru Banjaluke.

"Sa punom odgovornošću krenuli smo u izgradnju Centralnog spomen-obilježja nakon što je Skupština Grada odbila da da podršku za jedan ovako važan projekat. Uprkos tome što je revizija dala negativno mišljenje po pitanju izgradnje Centralnog spomen-obilježja, pozitivno je to što smo ga mi izgradili našom odlučnošću i hrabrošću", istakao je Stanivuković.

Osvrnuvši se na sam izgled spomenika, gradonačelnik je napomenuo da ovaj spomenik ima oblik krsta – kao simbola stradanja i vaskrsenja.

"Spomenik u obliku krsta, će biti u svijetloj boji i simbolizovaće pobjedu i našu vjekovnu težnju za slobodom, koju danas imamo ovdje u Banjaluci i Republici Srpskoj. Ovo je prvi put u istoriji Republike Srpske da se gradi jedan ovakav monument, i što se tiče dimenzija, tehnika i materijala i zaista sam zahvalan izvođačima i svim saradnicima koji su aktivno uključeni u ovaj izuzetno zahtijevan projekat. Uvjeren sam da će po završetku radova, ovaj projekat biti na ponos cijelokupnog srpskog naroda", rekao je on.

