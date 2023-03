Stanivuković: Hotel "Palas" otvara nova radna mjesta

Gradska administracija već odavno ima projekat za hotel "Palas", a planirano je i otvaranje stotine radnih mjesta, potvrdio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Prema njegovim riječima, ovaj hotel će imati za naš grad višestruki značaj.

"Izgradnjom hotela 'Palas' dobićemo i nova radna mjesta. Biće zaposleno oko 500 ljudi, što je zaista od velikog značaja", kazao je on.

Kada je riječ o samom projektu, kako kaže, hotel će biti visok oko 110 metara, vrijednosti između 60 miliona i 70 miliona KM.

"Riječ je o izuzetno izazovnoj i modernoj arhitekturi, a plan je da će na 11 spratu biti veliki balkon, koji će da 'prkosi' gravitaciji. To je nešto što do sada nije rađeno na ovim prostorima", rekao je on.

Dodao je kako će upravo hotel "Palas" biti simbol našeg grada, koji prevazilazi sve dosadašnje kapacitete.

"Nismo pokazali projekat iako ga imamo, ali čekamo da dođe Filip Cepter. Ukupno imamo pet ponuda, a predstavnici 'Ceptera' analiziraju ko će da izvodi te radove", kazao je on.

Poručio je kako će u izgradnji ovog hotela učestvovati domaće firme.