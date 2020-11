Stanivuković: Izmjena zakona prekrajanje volje građana

BANJALUKA - Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke, rekao je da najavljena izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi predstavlja prekrajanje izborne volje građana.

On je pozvao Vladu Republike Srpske da do petka jasno kaže da li će ići u tom pravcu, pozivajući ih da to ne čine i da poštuju izbornu volju.

"Ako neko bude spreman da uradi tako nešto, biću prvi gradonačelnik koji će ljude pozvati na protest", rekao je Stanivuković, dodajući da neće biti engleska kraljica i da protokolarno dočekuje ljude.

I Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, pozvao je SNSD da se zaustave u svom nasilju jer izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi i ograničavanje ovlašćenja gradonačelnika predstavlja udar na Republiku Srpsku, dodajući da im to neće proći jer će učiniti sve da do toga ne dođe.

"Takve odluke ne mogu proći", rekao je Borenović.