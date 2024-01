Stanivuković: Ja sam i predsjednik Skupštine i gradonačelnik

BANJALUKA - Zvanično je navršeno 60 dana otkako nije zakazano održavanje redovne sjednice Skupštine grada, potvrdio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

"Pripremio sam inicijativu za njeno održavanje. Naime, zakon je jasno rekao da ukoliko nema sjednice 60 dana, ja mogu da je zakažem. Ja sam i predsjednik Skupštine i gradonačelnik, ne zato što ja to želim, nego zato što neko drugi neće da radi. Ti ljudi ne daju rebalans gradu Banjaluci, ne daju da funkcioniše javni prevoz, ne žele da imamo sjednice", rekao je on.

Podsjetio je kako garantuje za zakonitost predloženog rebalansa budžeta za 2023. godinu.

"Radujemo se nastavku sjednice koja je zakazana za 1. februar. Bez rebalansa javni prevoz u gradu je upitan, isplate stipendija kasne, kasne subvencije privatnim vrtićima. Neko kaže da rebalansom iz 2024. godine to sve isplatimo, ali to se ne može. Podsjećam vas da je to priča iz prošle godine koja mora da se pokrije rebalansom iz 2023. godine i čim ovaj dokument bude usvojen mi ćemo početi s isplatama, pod punom moralnom i zakonskom odgovornošću", kazao je Stanivuković.

