Stanivuković: Javni prevoz će pojeftiniti za više od 25 odsto

Prvi put u istoriji Banjaluke planiramo pojeftinjenja javnog prevoza za više od 25 odsto, kako pojedinačne tako i mjesečnih karata, dok bi karte za starije od 65 godina bile potpuno besplatne.

Poručio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je održao radni sastanak sa prevoznicima u vezi sa reformom javnog prevoza koja slijedi.

"Studija javnog prevoza, koja predviđa besplatan i povoljniji javni prevoz, naći će se pred odbornicima na sjednici Skupštine grada 27. februara", rekao je Stanivuković.

Kako kaže, očekuje i vjeruje u jednoglasnu podršku svih odbornika u vezi s ovim pitanjem.

Prema riječima Dejana Mijića, direktora "Autoprevoza GS", sastanak je prošao u najboljem redu.

"Sastankom sam zadovoljan, a dogovoreni su određeni koraci i rokovi u pravcu plaćanja dugovanja", rekao je Mijić.

Kako kaže, nadaju se da će sve biti ispoštovano.

"Sastanak se odnosio na nejasnoće u vezi sa studijom i predloženim odlukama, kojima je cilj unapređenje javnog prevoza", rekao je on.

Kako dodaje, ako bi se išlo u nabavku novih gradskih autobusa, samo jedan takav autobus košta od 300.000 do 750.000 evra.

"Ako ovaj grad hoće nove autobuse, onda mora ili poskupiti karte, ili uložiti ogroman novac", rekao je on.

Dodaje da se cjenovnik karata neće mijenjati, jer se nisu stekli uslovi za to.

"Poboljšanja predviđaju da tu razliku od one koju plaćaju putnici do ekonomske cijene plati grad umjesto građana", objasnio je on.

Podsjećamo da Studija javnog prevoza predviđa besplatan javni prevoz za sve penzionere te značajno povoljniji prevoz za sve korisnike, kao i povećan broj polazaka autobusa na linijama.

Kako je ranije kazao gradonačelnik Draško Stanivuković, studijom je predviđeno da pojedinačna karta iznosi 1,5 KM, dok će sve mjesečne karte biti u prosjeku za 25 odsto povoljnije.

