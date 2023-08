Stanivuković: Javni prevoz jeftiniji do 40 odsto, Banjaluka dobija dvije javne garaže

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je pojeftinjenje javnog prevoza putnika do 40 odsto.

Plan je da, kako kaže, pojeftini javni prevoz za sve korisnike, a to znači da će svi penzioneri imati besplatan prevoz, radnici, srednjoškolci i osnovci, povoljniju cijenu karata, a bi bila jeftinija i pojedinačna karta, dok bi mjesečne karte bile zajedničke za sve prevoznike.

"Na taj način će građani imati svijest da je javni prevoz jeftiniji, te će se povećati korištenje javnog prevoza. Svagdje u svijetu je tako. U svakom drugom gradu bez pet do deset evra ne možete prići gradu autom i parkirati ga. Ideja je da ako građani žele u centar grada, neka sjednu u autobus. Mi hoćemo da 30 odsto banjalučana koristi javni prevoz, jer trenutno samo 7,5 odsto građana koristi ovaj vid prevoza, što je sramno", kazao je Stanivuković i dodao da je ovo strateško opredjeljenje, te da naša saobraćajna kultura nije dobra.

"Mi radimo u centru grada pješačke zone, i pješak će imati prvenstvo, pa onda biciklisti i trotineti", objasnio je on i najavio da će grad da gradi dvije javne garaže kod Paskuline ciglane i Zenita.

"To će biti najbliže gdje možete parkirati aute u centru Banjaluke, tako rade svi gradovi u svijetu", istakao je Stanivuković, te dodao da neće mijenjati cijenu parkinga za stanare, ali da će redefinisati odluku ukoliko neko živi u prvoj ili drugoj gradskoj zoni.

"Neko ko dođe do centra grada na sat vremena, mora da zna šta to znači. Ako mu je cijena parkinga mnogo, postoji bicikl i javni prevoz, koji će biti pristupačniji", naglasio je Stanivuković, te dodaje da je cilj destimulisati odlazak i parkiranje automobila u centru grada.

"Pritišćemo prevoznike da kupe nove autobuse, da se građani ne voze šklopocijama", rekao je on, te dodao da poskupljenje parkinga nije udar na džepove građana jer će imati jeftiniju varijantu, a to je korišćenje javnog prevoza koji će biti daleko jeftinije.

Dodao je da se ne mijenjaju cijene nego zone, te da nije potrebno da ova odluka čeka sjednicu Skupštine grada Banjaluke.

Naglasio je i da je do sada 2.000 porodica dobilo besplatnu legalizaciju i priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

"To znači da su ove porodice po kući uštedjele, osam, 10, 12 ili 15 hiljada KM. Uradili smo ono što niko prije nije. Svi su oni čekali legalizaciju 20 do 30 godina. Mi smo se za ovu politiku odrekli blizu 15 miliona KM prihoda", objasnio je on.

Kako kaže mogli bi, što se tiče budžeta, još 500 priključaka dati besplatno, ali nisu svi građani uradili ono što je potrebno, a to je šaht i još dva do tri papira.

"Priključak košta od 850 do 1.000 KM što mi finansiramo", rekao je on.

Predrag Duduković, direktor "Vodovoda", istakao je da je oko 150 do 200 priključaka već besplatno izvedeno, a u planu je intenzivirati sve ovo.

"Kako su neka naselja imala problem sa vodom, cilj je da se prvo urade krakovi, te onda besplatni priključci", objasnio je on.

Jelka Vranješ, mještanka koja je ovim povodom dobila besplatnu legalizaciju, se zahvalila na ovom humanom grstu, koji mnogo znači za sve mještane i njihov budžet.

"Rješenje, odnosno legalizaciju sam čekala od 2008. godine", kazala je ova mještanka, te je dodala da je mislila da nikada neće legalizovati kuću.