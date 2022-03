Stanivuković: Kako veterinar može biti u UO Doma zdravlja?

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, komentarišući skidanje tačke dnevnog reda sa Skupštine grada Banjaluka o imenovanju članova UO javnih ustanova, pitao je kako veterinar može biti u Upravnom odboru Doma zdravlja.

"Pojedine direktore javnih ustanova treba da bude sram. U Domu zdravlja je veterinar u Upravnom odboru, da li je to normalno? To su politički postavljeni ljudi. Da li u CIDEA treba da bude profesor srpskog jezika i kakve to veze ima sa razvojem? U Centru za socijalni rad nema nijednog socijalnog radnika u UO. Ovim ljudima je stalo do naknada jer je to 300, 400 KM mjesečno. Ako hoće vanrednu sjednicu oko UO može, ali i ja dodajem investiciju u Ramićima i subvencije za privredu", objasnio je Stanivuković.