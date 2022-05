Stanivuković: Na narednom sastanku Kolegijuma uputiti Odluku o neradnoj nedjelji

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, je istakao da će na narednom sastanku Kolegijuma u Skupštinu uputiti Odluku o neradnoj nedjelji za radnike u trgovinama na području grada.

Na pauzi današnjeg redovnog zasjedanja gradskog parlamenta je istakao da je Odluka o neradnoj nedjelji plod višemjesečnog razmišljanja.

"Određena ispitivanja su pokazala važne i alarmantne parametra. U trgovinama je zaposleno više od 60 odsto žena. Tek nakon 10 do 14 dana je njihov prvi slobodan, što negativno utiče na njih", rekao je Stanivuković.

Ističe da danas marketi i trgovine imaju problem sa manjkom radnika.

"Prema anketi koju je grad sproveo, 93 odsto građana je reklo da je za neradnu nedjelju", rekao je on.

Kako kaže, razmatrali su i način rada pekara.

"Odlučili smo da će pekare i cvjećare imati mogućnost da rade u prvoj polovini dana, do 12, 13 časova", dodao je Stanivuković.

Ističe da je otvoren i za druga pitanja, te da i novinari mogu otvoriti pitanje o neradnoj nedjelji, i tražiti podršku od njega, koju će, kako kaže, pružiti.

"Ipak, potreban je konsenzus šire zajednice, republičkih institucija i treba nam za to vremena. Vidite koliko je trebalo vremena samo za ovakvu odluku. Kada pričamo o benzinskim pumpama, izazov je jer se one često nalaze uz tranzit, te je nedjelja za poljoprivrednike i razmjenu roba veoma važna, i smatramo da je takva odluka ispravna. Dodali smo i to da radnik na pumpi može da proda sok, žvaku i bilo šta drugo", rekao je Stanivuković.

Dodaje da je ovo maksimalno koliko grad može uraditi te da je za sve drugo potrebna podrška institucija i javnosti.