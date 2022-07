Stanivuković: Nastavljamo subvencionisati mjesečne karte

BANJALUKA - Nakon što je usvojen novi cjenovnik u javnom prevozu, grad Banjaluka će nastaviti subvencionisati srednjoškolske, studentske i penzionerske mjesečne karte.

Kazao je ovo poslije sastanka sa prevoznicima, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, te istakao da će se svim snagama boriti da tešku situaciju, koja je zadesila čitav svijet, ne osjete građani.

"Mi ćemo sve to dodatno morati da subvenionišemo, a sve kako naši sugrađani ne bi osjetili teret poskupljenja, na čemu svakodnevno radimo. Takođe, želja nam je da vratimo pojedine autobuske linije, koje su redukovane, kako zbog pandemije virusa korona, tako i zbog ljetnih mjeseci, kada djeca ne idu u škole. Imamo dosta apela naših sugrađana za tim, ali moramo da analiziramo koliko grad to može finansijski da izdrži", rekao je Stanivuković, te dodaje da će dodatne olakšice biti i za svu djecu iz naselja Ada.

"Mi se stavljamo na raspolaganje divnoj djeci i građanima iz Ade, koji imaju manje od četiri kilometra, a plaćaju punu cijenu jer im nedostaje nekih 200 metara do tog broja km, što njima stvara dodatno opterećenje. To je problem i u drugim mjesnim zajednicama, te ćemo da donesemo Odluku da to subvencionišemo", dodaje on.

Poručio je kako sve to zahtijeva dosta sredstava, ali da neće odustati od svega toga.

"Mi ćemo već krajem avgusta mjeseca da podijelimo mjesečne karte za sve srednjoškolce i studente iz porodica sa četvoro i više djece. I kada je najteže, mi idemo da naši građani to ne osjete. Takođe, ne odustajemo od toga da svi naši penzioneri imaju potpuno besplatan javni prevoz", dodao je gradonačelnik.

Kako kaže, preuzimajući teret poskupljenja na sebe, u prvih pola godine potrošili au 1,2 miliona KM za subvencije javnog prevoza, ali i dodatnih pola miliona, dakle oko dva miliona KM, a sve kako bi javni prevoz nastavio da funkcioniše.

Naime, usvajanem ovog cjenovnika, poskupjeće dnevne karte, koje će sada koštati 2,30 KM, dok će radnička karta na grupi linija koštati 57 KM.