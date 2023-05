Stanivuković: Ne želimo i nećemo vlast sa skupštinskom većinom i SNSD-om

BANJALUKA – Vlast sa skupštinskom većinom ne želim i ko god da je špekulisao bilo šta, taj laže, jer mi imamo našu autonomnu politiku, suprotnu od njihove, ne dijelimo iste vrijednosti, ali ima stvari oko kojih moramo razgovarati. Ponavljam, ne želimo i nećemo vlast sa skupštinskom većinom i SNSD-om, ali Skupština mora raditi, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

On je ovo prokomentarisao nakon što je skupštinska većina u Banjaluci istakla da Skupštine neće biti, dok gradonačelnik ne postavi načelnike.

"Čujem ja neku priču, nezvaničnu, da stavim neke v.d načelnike, po nekim kvotama. Da li se to meni vodi koalicija, hoće neko u vlast sa mnom? Ne znam šta to znači, ali to su sve neke špekulacije i bilo kako bilo, ne može neko postavljati uslove kako bi radio svoj posao", kazao je Stanivuković.

On je poručio kako nema potrebe da to komentariše, jer su sve to priče rekla – kazala, ali dodaje da šta god da ponude – to nije razlog da Skupština ne radi svoj posao.

"Ako neko smatra da treba ići javni konkurs, mi ga možemo raspisati, mada će i to potrajati. No, očigledno ako hoće da imenuju načelnike, to znači i da hoće da idu u vlast sa Stanivukovićem. A onda to meni djeluje kao trojanski konj – uđi iznutra, postavi ljude koji će nas iznutra urušavati. Dakle, neće samo Skupštinu blokirati, nego će i iznutra blokirati", rekao je Stanivuvković.