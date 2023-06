Stanivuković: Ninković jedini predsjednik koji prima platu, a ne dolazi na posao

BANJALUKA – Ja sam jedini gradonačelnik koji se odrekao svoje plate i koji je predložio da funkcioneri smanje svoje plate, što oni nisu prihvatili, a Ljubo Ninković je jedini predsjednik koji prima platu, a ne dolazi na posao, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke nakon što je Ninković najavio da će podnijeti krivične prijave protiv njega zbog zloupotrebe službenog položaja.

"Moram reći da sam prema tom čovjeku toliko korektan, a kad odemo na teren ja njega predstavim građanima. Ljudi ne znaju ko je on. Gdje god ode, namćor je, ali to i nekako, ali što baš puno laže", kazao je Stanivuković.

Inače, Ninković je govorio o platama radnika Gradske uprave, kao i o razlozima za neodržavanje sjednica Skupštine grada, na šta je Stanivuković poručio da Ninković govori laži.

"Ja vidim da je on naveo da sekretarice i fotografi imaju vozače. Postoji jedan vozač koji vozi sve ljude na terene i to je prirodno. Ja idem svojim privatnim automobilom. Što to nije naveo?", ističe Stanivuković.

Ističe kako su svi podaci koji su plasirani u javnosti neistini, te da podaci o platama takođe nisu istiniti.

"Savjetnici nemaju tolike plate, niti sekretarice, niti bilo ko. Plate koje primaju moji saradnici su iste onakve kakve su imali ljudi iz prethodnih mandata, na tim pozicijama. Naš kabinet je po svim ličnim pravima je najštedljiviji, o tome govore svi podaci", kazao je on.

Dodaje kako je u potpunosti neutemeljena priča koja se odnosi na povećanje plata u Gradskoj upravi.

"Predsjednik Skupštine kaže 'usvojili su zaključak, a ne piše odakle'. Oni nisu naveli odakle ide povećanje. Kaže 'sa stavke rashodi'. Jasno je meni da je sa stavke rashodi, ali pitam vas, odakle će to uzeti? Da damo sa socijalnih davanja ili drugih. Tih para nema, jer nema Skupštine, nema prihoda, nema nijedne odluke koja donosi pare u budžet, jer oni to neće", poručio je Stanivuković.

Dodao je da gradska administracija gubi strpljenje čekajući da zakažu sjednicu Skupštine grada.

"Grad ne može bez sjednica Skupštine. Ukoliko ne zakažu sjednicu, mi ćemo se morati boriti. Radnici 'ZIBL', 'Akvane', 'GOB', te plate radnika Gradske uprave zavise od Skupštine. Ukoliko ne zakažu sjednicu, moraćemo našu borbu da dignemo na maksimum. Žele povećanje plata, a postojeće plate su ugrožene neodržavanjem sjednica. Već 50 dana apelujem da treba da se održi sjednica, oni ne uvažavaju", dodao je on.