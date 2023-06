Stanivuković: Ninković laže, na "Akvani" neću praviti zgrade, već vodeni park i šetalište

BANJALUKA - Draško Stanivuković, gradonačelnik grada Banjaluka, rekao je da Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, sve slagao u vezi sa "Akvanom".

"On laže. Neću praviti zgrade već vodeni park i šetalište", rekao je Stanivuković na Ninkovićeve optužbe da gradonačelnik želi da pravi naselje na mjestu "Akvane".

Stanivuković kaže da Ninković zbog političke mržnje ne vidi ni Banjaluku.

"Sve je slagao što se tiče 'Akvane'", tvrdi prvi čovjek Banajluke.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, rekao je da je za sutra zakazana vanredna sjednica Skupštine na kojoj će biti riječi o kreditnom zaduženju "Akvane".

Stanivuković kaže da redovna sjedinica, koja je zakazana za 6.jul, obuhvata oko 16 tačaka bez kojih grad može da funkcioniše više od 100 godina.

"Sve 92 tačke smo na isti način odradili, a one bitne navodno nisu po zakonu. Postavlja se pitanje kako sada to", rekao je on i dodao da je ovo je do sada najveća blokada.

Kako kaže skinuli su sve tačke koje donose bilo kakav pfening gradu.

"Nemojte nasjedati na priču da mi imamo sjednicu. Mi nemamo sjednicu", rekao je on i dodao da je ovo uništavanje Banjaluke.

"Ja nemam drugih opcija. Izabran sam da štitim Banjaluku, te pozivam sve građane sutra u 12 ispred Gradske uprave. Ićićemo zajedno u borbu za Banjaluku", naveo je on i istakao da će praviti proteste ispred svake stranke.

"Borimo se od sutra pa dokle god je potrebno", rekao je on.

Aleksandar Petković, nezavisni odbornik, je istakao da je ogroman priliv novca spriječen, te da nema gradnje jer regulacioni planovi nisu usvojeni, a što je bitno.

"Ovo je udar ne samo na Banjaluku nego i na republički nivo”, rekao je on i dodao, da je dosta više igre sa narodom.

"Ko će ovdje ostati, koji narod, kada naša omladina odlazi", zapitao se on.

Saša Lazić iz pokreta Banjaluka zove, istakao je da na kolegijumu dogovorena sjednica za 6. jul ali preko pedeset tačaka je skinuto.

"Bezveze je održavati ovu sjednicu, jer su sve važne tačke skinute", rekao je on.