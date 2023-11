Stanivuković: Ninković me opet tjera da ga izbacim iz kabineta

BANJALUKA - Radovi na kružnom toku kod "Ekvatora" biće završeni, kazao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković te dodao da je nije mogao ni u snu da pomisli da će Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, kao drugi čovjek koji predstavlja grad raditi na tome da se poništi građevinska dozvola.

“On, koji bi se trebao boriti za grad i da imamo građevinske dozvole, pokreće reviziju, ocjenu ustavnosti i zakonitosti, odnosno postupak da se nama oduzme pravosnažna građevinska dozvola”, rekao je on, te dodao da on ima mjesečnu platu od grada 5.000 KM i živi od grada, a ne bori se za građane.

"Za mene je ovo nemormalno i politički bolesno. On me opet tjera da ga istjeram iz kabineta i kažem: Šefe doviđenja, bježi da te oči moje ne vide", naveo je on.

Dodaje da je borba Ninkovića da se radovi ne završe, a njegova da se završe.

"Pravosnažno je sve i kako treba, te poručujem građanima da se za nekoliko dana vidimo na otvaranju kružnog toka. Banjaluka ide prema naprijed", zaključio je on.

