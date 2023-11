Stanivuković: Ninković tvrdi da zna za slučaj reketiranja, zašto ne prijavi

BANJALUKA – Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je danas da je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada na sjednici iznio ozbiljne optužbe o kriminalu.

"On navodno zna slučaj reketiranja u Gradskoj upravi. On je drugi čovjek Gradske uprave, ja sam poslodavac i ja sam prvi, on brine upravo o zakonitosti rada Gradske uprave, on je zakonodavni organ Skupštine grada i tvrdi da zna koji čovjek je tražio 100.000 KM i stan, a neće to da prijavi a rekao je to javno”, rekao je Stanivuković, te dodao da "ako je nešto istina idite onda do kraja".

Dragan Milanović, šef kluba odbornik PDP-a, rekao je novinarima da je današnje zasjedanje Skupštine grada postalo nepodnošljivo te da se ne poštuje poslovnik.

Još su, kako kaže, na dnevnom redu, a Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, ih je kako tvrdi, oklevetao da se za neke regulacione planove traži novac, odnosno da reketiraju.

"Mi smo insistirali da bude konkretan, da nam da imena, ako on ima saznanje on treba da to lično prijavi inače je saučesnik ove radnje, mi se nećemo vraćati na zasjedanje dok se ne izvini i ode u policiju kako bi prijavio kriminal", kazao je on.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada tokom sjednice obratio se odbornicima, te rekao da regulacioni plan još nije došao do Skupštine sve zbog ucjena i reketirara pojedinaca.

“Ovo nije ni prvi, a vjerujem ni zadnji put da to radite, a ćutite o svemu. Vi ste kao neki dušebrižnici, brinete za regulacioni plan, a usta su vam puna građana, a te iste građane nećete da podržite. Znam čovjeka kojem ste tražili stan i 100.000 KM za zamjenu zemljišta”, rekao je Ninković.

Ninković je novinarima kazao da još ne želi davati izjave.

Igor Šukalo, ipak nije smijenjen

Takođe, Komisija za izbor i imenovanje povukla je odluku o smjeni Igora Šukala, sekretara Skupštine grada Banjaluka, kazao je Neven Stanić, odbornik Ujedinjenje Srpske.

“Ova tačka se ipak neće naći na dnevnom redu Skupštine”, rekao je on.

Redovna sjednica Skupštine grada Banjaluke počela je jutros a pred gradskim odbornicima je Nacrt budžeta za 2024. godinu.

