Stanivuković: Ništa više neće biti isto, vrata Gradske uprave otvorena svima

BANJALUKA - Moja prva poruka Banjalučanima je da ništa više isto biti neće, a vrata Gradske uprave su od sada svima otvorena, rekao je Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik grada na Vrbasu na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, nakon 22 godine čekanja, građani će se moći obratiti svima u Gradskoj upravi.

"Samo na sistematizaciji radnih mjesta, i manjeg broja savjetnika moći ćemo uštediti više od 50.000 KM mjesečno. Tim za reviziju je spreman i sve što se dešavalo do sada će biti predočeno javnosti. Za one koji su pošteno radili ne moraju se bojati, danas će njihovo poštenje značiti", najavio je Stanivuković.

Istakao je da će Tim za reviziju biti spreman do kraja godine.

"Vladimir Grujić će biti moj šef kabineta, Tanja Vukomanović, šef tima za komunikaciju, Bojan Kresojević, moja desna ruka. Željko Travar, će biti moj pravni savjetnik, to je čovjek koji ima ogromno iskustvo. Ovo su ljudi koje gradonačelnik bira, a ne biraju se javnim konkursom. Načelnici i sva druga mjesta će biti na konkursu koji ću ja potencirati", naveo je Stanivuković.

Istakao je da je primopredaja bila ljudska i dostojanstvena.

"Tražio sam određene zahtjeve i većinu sam dobio. Nismo dobili izvještaj Kriznog štaba i to ćemo dobiti od Civilne zaštite, tražio sam broj zaposlenih koji nismo dobili. Dobio sam sve podatke o dugovanjima koje ću otvoriti do kraja godine. Akvana je u dugovima i ima problem da zagriju bazen. Želimo da sve funkcioniše bolje nego što je bilo. Javni prevoz išao je na guranje, prevoznici su već uputili zahtjev za redukovanom vožnjom, do kraja godine ću imati sa njima sastanke kako bi se što prije znalo.

Stipendije idu sve redovnim tokom, od korisnika smo dobili da kasne, i to ćemo riješiti", kazao je Stanivuković.

Dodao je da je dogovoreno sa Jelenom Trivić da ona radi kao gradski menadžer volonterski kako bi pomogla Gradskoj upravi.

"Uvjeren sam da će odluke koje budemo predlagali na Skupštini grada biti kvalitetne i u korist svih građana, tako da iako nemamo skupštinsku većinu zasad, da će oni biti na našoj strani", rekao je Stanivuković.

Komentarišući izjavu Igora Radojičića da ostavlja punu kasu i sređen grad, Stanivuković je kaže: "Ja ću vjerovati da je na papiru 21 milion KM, kao što je to Radojičić rekao".

"Neće biti Nove godine, jer nema sredstava, imamo određene poglede za Pravoslavnu Novu godinu i o tome ćemo odlučiti. Plan je da napravimo koncert svih bendova, pjevača i ljudi koji nemaju sada honorare, kako bi i oni imali neku zaradu i da o njima neko misli. Poštujemo sve mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, ne mislimo o drugim mjerama, želja je da imamo dobru saradnju sa Republičkim štabom za vanrednu situaciju", dodao je Stanivuković.

"Ono što je definitivno je da svi projekti koji su u toku imaju svoju putanju i još bržu dinamiku, što se tiče mosta u Docu smatramo da to nije najveći prioritet, već kanalizacija u Crkveni, prioritet je most u Česmi, onda ćemo razmatrati po fazama šta je to što je najbitnije u gradu."

"Radojičić mi je rekao da mi bude Bog na pomoći", kaže Stanivuković i dodaje da mu je Radojičić rekao kako mu je definitivno potreban odmor. "Ja sam mu poželio porodično i privatno blagostanje, imali smo ugodan i prijatan razgovor", rekao je Stanivuković.

Na konstataciju Igora Radojičića, kako je nova Gradska uprava dala nerealna obećanja, Stanivuković odgovara da je Radojičićeva administracija ispunila 12 odsto obećanja, te da misli da će to njegova administracija završiti u prvih par mjeseci po preuzimanju dužnosti.

Stanivuković je takođe rekao da je na posao stigao sa linijom 13B sa Petrićevca. Neće, kaže, na posao ići službenim autom nego pješke, biciklom i trotinetom.

"Neće biti nijedan službenik koji će uzimati jednu marku mimo svoje plate.

Neće biti podjele novinara na ove i one i neodgovorenih pitanja za njih, otvoren sam za sve novinare i na raspolaganju sam svima", rekao je Stanivuković.