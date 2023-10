Stanivuković: Opet ću pobijediti i sa novim odbornicima vratiti Poslovnik

BANJALUKA – Poslovnik o radu Skupštine grada Banjaluka izmijenjen je na današnjoj sjednici Kolegijuma, čime se kako tvrdi Draško Stanivuković umanjuje položaj gradonačelnika.

Stanivuković je rekao da ovaj poslovnik ima jednokratnu upotrebu do izbora.

"Ja ću opet pobijediti i sa novim odbornicima vratiti poslovnik", zaključio je on.

Dragoslav Topić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, kazao je da je kolegijum utvrdio prijedlog izmjene Poslovnika o radu Skupštine.

"Jedna od izmjena tiče se i aktuelnog časa koji je trajao 40 minuta a sada 60, a odbornici će umjesto dva pitanja moći postaviti tri. Vidjećemo se kako će ovo izgledati u praksi”, rekao je on.

Šef Kluba odbornika PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović, rekao je da su na ovom Kolegijumu imali smo jednu tačku gdje se prekršio postojeći poslovnik, jer, kako kaže, materijali nisu dostavljeni na vrijeme.

"Oni su da bi ispravili poslovnik prekršili aktuelni poslovnik", rekao je on.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, istakao je da je ovo bahatost skupštinske većine, koja se ogleda u izmjeni 20 tačaka poslovnika.

"Cilj je da se gradonačelniku smanje ovlaštenja, novi poslovnik krši stari poslovnik jer se 10 dana ranije trebao dostaviti materijal. Ovaj poslovnik imaće negativan uticaj na grad”, rekao je on.

Stanivuković je dodao da je njihova namjera da gradonačelnika svedu na nivo odbornika.

“Danas imate 31 odbornika i odbornik-gradonačelnik kao jedna institucija", rekao je on, te dodao da je gradonačelnik Banjaluke obezvrijeđen.

Ljubo Ninković predsjednik Skupštine grada je istakao da ne vidi problem kada je riječ o izmjeni poslovnika.

“Gradonačelnik ima sasvim dovoljno vremena, jer i onako nema pojma o materijalu”, rekao je on te dodao da mu da sat vremena on ne bi ništa rekao o materijalu.

“Najavili smo na prošlom kolegijumu da ćemo ići s izmjenom Poslovnika grada. Poslovnik je isključivo u nadležnosti Skupštine grada. Htjeli smo veći protok od dokumenata, pa do samog zaključka. Odbornici koji su na sjednici nemaju nikakve vez s materijalima. Diskutuju odbornici i ne mogu uticati na promjenu.

Onda smo došli do ideje da napravimo situaciju da ulaganje amandmana bude jednako i za odbornike i za gradonačelnika”, rekao je on, te dodao da gradonačelnik ima uvodnu i završnu riječ po 10 min, ukupno 30 uz dvije replike po pet minuta, te jos 10 dodatnih.

“Mi smo definisali da moraju materijali doći do zakazivanja Kolegijuma. Nigdje u Poslovniku ne stoji da su gradonačelnikovi amandmani dio predloženog akta. To nigdje ne piše, a u drugom članu stoji da se o amndmanima izjašnjava Skupština grada i zaista ne vidim problem”, naveo je on.

Onaj ko gubi, kako kaže, ima pravo da se buni.

