Stanivuković: Organizovaću proteste ispred zgrade SNSD-a

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković, istakao je da najvažnije odluke nisu usvojene na dnevnom redu Skupštine grada, te da će već naredne sedmice organizovati potpisivanje peticije, ali i proteste.

"Ne mogu da vjerujem da neko nije za povoljniji javni prevoz", rekao je on, te dodao da su iskoristili sve moguće alate u svojoj političkoj borbi.

"Potpisivanje peticije kreće po svim bitnim pitanjima. Pozvaćemo građane kojih se tiču ove odluke da potpišu peticije i da kažu da li su za ove odluke, da ih oni predlože jer ovo što smo mi predložili očigledno ne dolazi do ušiju SNSD-a. Mislim da je došlo vrijeme da više desetina hiljada građana potpisuje ove petcije i da se počnemo okupljati ispred zgrade SNSD-a i to ne jednom već u više navrata", poručio je on, te najavio i proteste ispred komiteta.

Kako je kazao, koalicioni partneri SNSD-a u Banjaluci su za besplatan prevoz, za rješenje pitanja problema vodosnabdijevanja sa sistema Banjica, ali samo SNSD nije za ova važna pitanja.

"Dakle, skupštinska većina je sada za ove stvari, samo SNSD je ostao protiv. Mi imamo većinu za ove odluke, ali SNSD drži većinu u komisijama i sprečavaju da to dođe na sjednicu Skupštine grada. Drago mi je da smo ih dobili na strani razuma i normalnosti", rekao je Stanivuković.

Već za sutra je najavio sastanak sa Udruženjem penzionera, ali i sa svim nadležnim organizacijama i ustanovama po ovim važnim pitanjima koja su odbijena posljednjim odlukama SNSD-a.

