Stanivuković: Ovo je za mene veća pobjeda nego za gradonačelnika

BANJALUKA - Usvajanje rebalansa budžeta, i to bez SNSD-a je za mene veći trenutak nego pobjeda za gradonačelnika prije godinu dana, rekao je na konferenciji za novinare Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dodao je da sada može reći svim Banjalučanima da se sve stvari koje su obećane mogu uraditi.

"Između ostalog, sada možemo čistiti snijeg, graditi most u Česmi, uložiti u novu Gospodsku ulicu, kanalizaciju raditi, školu u Adi i sve ostalo. Jedna vrsta ljudskog odnosa prema građanima je pobijedila. Zahvalan sam svima koji su ovo podržali jer su pokazali zdrav razum prema građanima", naveo je Stanivuković.

Istakao je da je srećan, ali da ne likuje.

"Vjerujem da ćemo ovako raditi i prema svim drugim tačkama. Niko nije kupljen ni prodan, ovo je sve urađeno za Banjaluku", naglasio je Stanivuković.

Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka, rekao je da su oni usvajanjem rebalansa budžeta dupli pobjednici.

"Mi smo ti koji smo od početka mandata govorili da treba saradnja i da usaglašavamo politike i došli smo u situaciju da gradonačelnik shvata koliko su drugi odbornici bitni. Kao klub i partija smo izvojevali jednu pobjedu i nastavak izgradnje mosta u Docu i uspjeli smo uvrstiti sredstva za to. Most u Docu predstavlja simbol grada i sa njim ćemo spojiti naselja, ljude i rasteretiti gužve. Mi smo dali obećanje našim sugrađanima da ćemo to uraditi i nije bilo razloga da glasamo protiv rebalansa", naveo je Stanić.

Istakao je da ovo ne znači da Ujedinjena Srpska izlazi iz koalicije.

"Nas trojica smo kompaktni, najuigraniji u Skupštini grada. Mi samo radimo po svom nahođenju i u interesu građana. Ne dozvoljavamo da nas iko pritišće, Kao koalicija mi smo jedini imali amandman koji je usvojen i ne vidim razloga da budemo protiv", kazao je Stanić.

Saša Lazić Medo, odbornik Narodnog pokreta "Banjaluka zove", kazao je da je zadovoljan usvajanjem rebalansa budžeta.

"U SNSD-u su nas mjesecima uslovljavali, kao oni su najbitniji i brinu o porodiljama ili zdravstvenim radnicima. Sada smo sve učinili, i to bez njih. Drago mi je da možemo raditi i bez SNSD-a", kazao je Lazić.

Aleksandar Petković, odbornik SDS-a, kaže da oni ništa nisu tražili, jer su samo željeli da Banjaluka prodiše i da grad počne da funkcioniše.