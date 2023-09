Stanivuković: Postignut dogovor sa prevoznicima

Postignut je dogovor sa prevoznicima, koji su iskazali spremnost da i tokom mjeseca septembra omoguće korištenje usluga javnog prevoza po povlaštenim cijenama za penzionere, višečlane porodice i druge kategorije obuhvaćene ovom odlukom.

Potvrdio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković, nakon sastanka, istakavši da je zahvalan prevoznicima koji su izrazili spremnost da ne uskraćuju prava kategorijama kojima zbog ionako slabih primanja ovaj vid podrške i najviše znači, te pozvao Skupštinu grada Banje Luke da usvoji ovu odluku i omogući dalje funkcionisanje ove prakse.

"Volja prevoznika postoji, sredstva su obezbijeđena i postigli smo dogovor da prevoznici nastave da voze po povlaštenim cijenama i u septembru. Očekujemo od Skupštine Grada da najkasnije u ponedjeljak da garanciju da će omogućiti penzionerima, djeci iz višečalnih porodica i drugim kategorijama da dobiju ovaj vid podrške", naglasio je Stanivuković, stoji na sajtu banjalučke Gradske uprave.

Gradonačelnik je dodao da očekuje da će odbornici iskazati spremnost na sastanku, koji je zakazan za ponedjeljak u 11.00 časova i omogućiti nastavak ove dobre prakse.

"Do sada nijednom penzioneru, niti djetetu iz višečlane porodice nije naplaćena karta po punoj cijeni, međutim ipak javlja nam se izazov oko izdavanja novih karata za one koji tek sada predaju zahtjev za ovaj vid podrške, ali se iskreno nadam da ćemo uskoro uspješno prevazići i to", kazao je Stanivuković.

Kako je pojasnio, budžetom Grada Banje Luke predviđeno je 2,5 miliona KM subvencija za javni prevoz, te je ova odluka zapravo neophodna kako bi se nastavile prakse koje se primjenjuju već gotovo tri godine.

"Sredstva imamo i odluku kojom je obuhvaćena isplata subvencija u iznosu od 1, 2 miliona KM, a s obzirom na to da godina odmiče, te da potrošnja prevazilazi ovaj iznos neophodno je da se usvoji nova odluka i time omogući realizacija i isplata preostalih sredstava", pojašnjava gradonačelnik Banjaluke.

Dodaje da su prevoznici pristali da izdaju karte, očekujući da će ova odluka kao i do sada dobiti podršku odbornika, jer je riječ o već ranije usvojenim politikama.

"Nakon što je odluka odbijena pojavio se opravdan strah prevoznika, jer im niko ne daje garanciju da će im biti isplaćena sredstva. Volja prevoznika postoji, novac je spreman, samo je potrebno da odbornici skupštinske većine pokažu volju i da dobijemo garanciju Skupštine", kazao je Stanivuković.

Generalni direktor banjalučkog preduzeća "Autoprevoz" Dejan Mijić izrazio je zadovoljstvo što je postignut dogovor prije svega na dobrobit građana i korisnika usluga.

"Na inicijativu i molbu gradonačelnika našli smo kompromis, jer nama nije u cilju da ovim kategorijama uskratimo podršku koju su imali do sada. Korisnici ovih usluga su ljudi sa najnižim platežnim statusom i iz tog razloga smo odlučili da nastavimo raditi i ovaj mjesec uz očekivanje da će nam obaveze biti izmirene", istakao je Mijić, te izrazio uvjerenje da će ovo biti pozitivno riješeno na korist svih strana.

Podsjećamo, zbog neusvajanja odluke o subvencijama za javni prevoz na sjednici Skupštine grada, održanoj 24. avgusta, prevoznici su najavili da će obustaviti izdavanje septembarskih mjesečnih karata po povlaštenim cijenama za više kategorija.

Naime, Grad Banja Luka je subvencionisao karte za pojedine korisnike javnog prevoza poput penzionera, učenika iz višečlanih porodica, korisnika JU Dom Rada Vranješević i drugih socijalno ugroženih korisnika, ali nakon što Skupština grada Banjaluke nije podržala ovu odluku, bio je ugrožen i nastavak prakse izdavanja karata po povlaštenim cijenima, navode iz Gradske uprave.